Vecinos de Centro se visten de luto este viernes para llorar a la sardina Centrina en el 'Entierro de los Barrios'

Vecinos de Centro se vestirán de luto este viernes para llorar a la sardina Centrina en el 'Entierro de los Barrios' - FRAVM

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales y colectivos del distrito Centro se vestirán de luto durante la tarde de este viernes para asistir al 'Entierro de los Barrios', una marcha fúnebre con la que denunciarán la falta de dotaciones públicas, la suciedad, la saturación de viviendas de uso turístico ilegales y la expulsión de residentes.

La movilización, tal y como ha trasladado en un comunicado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), escenificará el luto por la sardina Centrina, un personaje simbólico cuya muerte representa, según los convocantes, la transformación del corazón de la ciudad en un escaparate al servicio de fondos de inversión y grandes plataformas de alquiler vacacional.

El cortejo partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de la Provincia y recorrerá distintas calles del distrito para visibilizar, en tono crítico y con llamamiento a acudir de "riguroso luto", el deterioro que, a juicio de los organizadores, sufre el distrito Centro por la pérdida de comercio de proximidad, la proliferación de terrazas, las talas de arbolado y la ausencia de servicios básicos.

Según los colectivos vecinales, la sardina Centrina, considerada la vecina más ilustre del distrito, falleció sola en un edificio donde ya no quedaban residentes por la sustitución de casas por viviendas de uso turístico (VUT). Su cuerpo, ironizan, fue hallado dos días después por un visitante alertado por el "olor a lonja", al no existir comunidad vecinal que advirtiera su ausencia.

La convocatoria denuncia que la sustitución masiva de viviendas residenciales por alojamientos turísticos --que cifran en entre 15.000 y 20.000 unidades ilegales-- supera incluso el parque total de vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Los organizadores sostienen que, junto a la presión inmobiliaria, el distrito sufre problemas estructurales como suciedad crónica, pérdida de espacio público, desaparición del pequeño comercio y una "alarmante" falta de equipamientos. En este contexto, la federación vecinal respalda la iniciativa y anima a la ciudadanía a "volver a organizarse" bajo la premisa de que 'Madrid nos pertenece'.

RECORRIDO DE LA MARCHA FÚNEBRE Y PARADAS

El itinerario arrancará a las 18.00 horas en la Plaza de la Provincia, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, y discurrirá por las calles Bolsa, Carretas, Montera, Fuencarral y Colón (esquina con Valverde), para continuar por Corredera Alta de San Pablo y Velarde.

A lo largo del trayecto se realizarán distintas paradas temáticas. En la Plaza de la Provincia tendrá lugar el velatorio inicial y un lamento por la suciedad; en la Puerta del Sol se denunciará la situación del sistema sanitario; en la Red de San Luis se reclamará la creación de espacios y parques infantiles; y en la Plaza Raffaella Carrà se reivindicarán más equipamientos públicos para el distrito.

Asimismo, en la calle Colón con Valverde se visibilizarán casos vinculados a la falta de vivienda y la acción de fondos de inversión; en la Plaza de San Ildefonso se protestará por el ruido y la ocupación del espacio público por terrazas; y en la Plaza del Dos de Mayo se denunciarán las talas y la escasez de arbolado.