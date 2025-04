Vecinos de Montecarmelo se encadenan y se suben a árboles para evitar los trabajos previos del futuro cantón

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Montecarmelo han acudido en la mañana de este viernes a la parcela donde se están realizando los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón de limpieza para mostrar su rechazo, con algunos de ellos encadenándose y subiéndose a árboles.

Fue este miércoles cuando arrancaron estas actuaciones, tal y como informaron fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a Europa Press, que recalcaron que estos trabajos "no significan que las obras vayan a comenzar ya". En este sentido, señalaron que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".

Según ha informado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, una vecina ha decidido subirse a un árbol y otro se ha encadenado al ver que los trabajadores volvían a trasplantar árboles. Al lugar han acudido 16 agentes y un furgón policial.

"Estamos defendiendo un tesoro de Madrid y un patrimonio de todos los madrileños. Aquí pretenden poner una central de camiones y trasvase de basura, no solamente entre colegios, sino también al lado de viviendas y afectando a todos ciudadanos que estén interesados en defender un bien común", ha criticado María, portavoz la asociación vecinal de Montecarmelo.

Los trabajos en Montecarmelo han provocado las críticas de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox), que ha exigido al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "escuchar" a los vecinos y ha reclamado su reubicación a una parcela industrial.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, señaló este miércoles que las obras del cantón no están comenzando sino que se está procediendo al trasplante de árboles porque es la mejor época para ello según los técnicos de Medio Ambiente.