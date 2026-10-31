Vecinos de Titulcia y organizaciones ecologistas salen este sábado a la calle contra la incineradora de residuos

Cartel de convocatoria de la protesta vecinal contra la incineradora de residuos de Titulcia - PLATAFORMA 'NO A LA INCINERADORA DE TITULCIA'

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Titulcia, organizaciones ecologistas y sindicatos han convocado para este sábado al mediodía una concentración en la plaza Mayor de la localidad para expresar su rechazo a una instalación que, advierten, podría tener consecuencias ambientales, sanitarias y económicas para toda la comarca madrileña de Las Vegas.

La movilización está promovida por la Plataforma No a la Incineradora de Titulcia, de la que forma parte la Plataforma Ecologista Madrileña, y cuenta también con el apoyo de CC.OO., que reclama la paralización del proyecto y llama a participar a colectivos sociales y a la población de los municipios cercanos.

Pero la preocupación va más allá de Titulcia, y los organizadores señalan que el posible impacto de la instalación afecta también a localidades como Ciempozuelos, Morata de Tajuña, Villaconejos, Chinchón, San Martín de la Vega, Aranjuez y Valdemoro, entre otras, por sus posibles repercusiones sobre la calidad del aire, el agua, los suelos, los cultivos y la actividad agrícola y ganadera.

El origen de la controversia está en la publicación el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de un anuncio relacionado con el proyecto de una planta de tratamiento de residuos con posible incineración. A partir de ese trámite, los vecinos aseguran haber conocido mejor el alcance de la iniciativa y reclaman que se aclaren las consecuencias ambientales y el contenido de los estudios sobre emisiones.

Desde CC.OO. alertan de que la comarca no debe convertirse, en sus palabras, en "el basurero de Madrid" y advierten de los posibles efectos de una instalación de estas características sobre la salud de la población y el entorno natural.

Los vecinos sostienen además que el Ayuntamiento de Titulcia, que delegó competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid por falta de medios técnicos propios, tampoco quiere que la planta salga adelante. Según el relato trasladado por los convocantes, el Consistorio considera que el proyecto se presentó inicialmente de forma favorable y que no recibió toda la información sobre su alcance.

La concentración de este sábado pretende reunir a vecinos y representantes municipales para visibilizar el rechazo al proyecto y reclamar que se investigue cómo se ha tramitado, qué información recibieron las administraciones implicadas y qué vías legales existen para evitar su instalación.