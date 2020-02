Vecinos de Vallecas marchan hasta la incineradora de Valdemingómez para exigir al Ayuntamiento su cierre en 2025

Publicado 08/02/2020 13:54:31 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Vallecas han exigido este sábado al Ayuntamiento de Madrid el cumplimiento del Plan de Estrategia de Residuos Municipal para el cierre de la incineradora de Valdemingómez en 2025 con una marcha de nueve kilómetros hasta la planta de tratamiento de residuos.

En torno a las 11 horas han comenzado a llegar al metro de La Gavia decenas de personas que se han situado junto a cuatro grandes pancartas que sostenían los mensajes 'La incineración no es la solución', 'Incineradora no. Rivas puede', 'Rivas aire limpio' y 'Residuos O. No más basura'.

La marcha ha sido organizada por Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), aunque también ha contado con la participación de otras como la Asociación de Vecinos de la Unión de Vallecas.

Asimismo, la iniciativa se ha visto respaldada por el concejal de Más Madrid en el Consistorio Paco Pérez, quien ha detallado en declaraciones a Europa Press que el anterior equipo de Gobierno liderado por Manuela Carmena tenía por objetivo el cierre de la incineradora de forma "programada" en 2025.

En este sentido, ha afeado que ahora el Ayuntamiento "se desentiende de una medida que trataba de incorporar a los madrileños a los objetivos europeos en materia del tratamiento de residuos".

Por su parte, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, también ha reclamado el cierre "prometido" y ha deslizado además que la medida suponía que en el año 2022 se iba a incinerar el 50 por ciento.

En esta clave, ha censurado que las personas que residen en el radio de 10 kilómetros de Valdemingómez sufren "condiciones insalubres" y que el último estudio del Ayuntamiento de Madrid "demostró que en el Ensanche de Vallecas hay el triple de dioxinas y furanos que en la calle Montesa en el Barrio Salamanca", sustancias que son cancerígenas.

Así, Villalobos ha zanjado que el archivo de este Plan "es malo para la ciudad a todos los niveles", también desde el punto de vista económico, y ha aseverado que se van a seguir movilizando para conseguir el cierre definitivo de la incineradora y otras medidas como la creación de una Comisión de Seguimiento del Plan de Cierre de la Incineradora de Valdemingómez.