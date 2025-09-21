Vehículos históricos y discoteca de patinadores, entre las actividades del día grande por la Semana de la Movilidad

El 'día grande' de la Semana de la Movilidad madrileña se consolida en el eje Prado-Recoletos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vehículos históricos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), una gran discoteca con clases de patinaje gratuitas e intercambio de objetos de forma gratuita son algunas de las actividades del 'día grande' de la Semana de la Movilidad madrileña en el eje Prado-Recoletos.

Las diferentes iniciativas desarrolladas tienen el objetivo de sensibilizar sobre la movilidad segura y sostenible. El público madrileño, en concreto, los más pequeños con los circuitos de educación ambiental de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, han vuelto a "disfrutar" del evento, según ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Los visitantes han podido ver la exposición de autobuses históricos de la EMT Madrid, con la nueva incorporación de la exhibición de vehículos antiguos del taxi.

Por segundo año consecutivo, el evento también ha contado con una roller disco o discoteca para patinadores, en la que se han impartido clases gratuitas para niños y adultos en un entorno urbano al aire libre.

Por otro lado, el servicio municipal de intercambio de objetos gratuito, ReMAD, ha dispuesto más de un centenar de vehículos para los interesados. Los visitantes han podido adquirir de manera gratuita objetos de segunda mano relacionados con los desplazamientos y su seguridad, como bicicletas, patines, patinetes, monopatines, cascos o protectores, entre otros, dándose de alta en la plataforma.

Esta fiesta de la movilidad del eje Atocha-Colón ha tenido un espacio destacado para el deporte y los hábitos de vida saludables, animando a las familias a adoptar rutinas que mejoren su estado físico. Muchos de los asistentes también han recibido toallas gratuitas y han realizado clases deportivas con música en Cubo Gym, Calle 30 y Madrid Salud.

INTEGRACIÓN EN LA MOVILIDAD

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asistido a este evento y ha destacado que "el Ayuntamiento es ejemplar en cuanto a la integración de todos los modos de movilidad".

Han acudido también el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; el concejal de Centro, Carlos Segura; la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; y el gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente.

Carabante ha recordado que la política de accesibilidad "permite que todo el mundo se pueda mover con independencia de las capacidades que uno tenga". Además, ha animado a participar a todos los madrileños, "no solo a través del transporte público si no también en lo referente a esta política de movilidad".