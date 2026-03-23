Una veintena de estaciones de bicimad en 6 distritos se sumarán a la red, con la previsión de llegar a Pozuelo en verano

El servicio de bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hasta veinte estaciones de bicimad repartidas en seis distritos y 245 nuevas bicis que se incorporan a la flota se sumarán a la red de la bicicleta eléctrica pública de alquiler, una ampliación en 2025 que culminará en mayo, con la previsión de expandirse más allá del término municipal, a Pozuelo, "hacia el verano".

Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado desde El Cañaveral la "historia de éxito de bicimad con este equipo de Gobierno" y que se muestra, por ejemplo, con los 3 millones de usuarios que tenía cuando llegaron a la Alcaldía con los 13,7 actuales.

"Solo en este año 2026 ya llevamos un 20% más de viajeros que en 2025 y, por tanto, los madrileños cada vez confían más en un servicio como bicimad que hemos impulsado desde el equipo de Gobierno para hacer de la bici un elemento más de lo que debe ser la movilidad de una ciudad como Madrid", ha sostenido Almeida.

En su quinta fase de expansión incluye un total de veinte nuevas estaciones que se suman a la red y 245 nuevas bicis que se incorporan a la flota operativa del servicio. Tras esta ampliación, la red alcanzará las 653 estaciones y una flota de 8.015 bicicletas en mayo.

El proyecto ha supuesto una inversión total de cerca de 1,4 millones de euros y ha recibido financiación de un millón de euros procedente de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU.

ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS

Para definir los emplazamientos en los que se ubicarán las nuevas estaciones se han seguido criterios como densificar la presencia del sistema en zonas donde ya operaba, dar cobertura a nuevas localizaciones no cubiertas hasta la fecha y acceder a nuevas áreas donde se pretende fomentar el uso de la bicicleta, para lo que se han tenido en cuenta distintas peticiones de las Juntas de Distrito.

Las estaciones que se están instalando actualmente se reparten entre calle Tintín y Milú (Barajas); Manuel Chaves Nogales, 3 (Hortaleza); Princesa de Éboli (Hortaleza); Luis Martínez Feduchi, 66 (Hortaleza); Pintor Ignacio Zuloaga, 15 (Hortaleza); avenida de los Arces, 7 (Hortaleza); avenida Osa Mayor, 158 (Moncloa-Aravaca); Ronda de las Flores, 29 con calle Rododendro (Moncloa-Aravaca); calle Blanca de Castilla, 11 (Moncloa-Aravaca); Luz Casanova esquina con calle Almazora (Moncloa-Aravaca); Avenida Osa Mayor, 160 (Moncloa-Aravaca); Riaza, 8 (Moncloa-Aravaca) y Húmera, 40 (Moncloa-Aravaca).

Se unirán a avenida Santa Catalina, 11 (Puente de Vallecas); calle Arroyo del Cañaveral, 60 (Vicálvaro); Avenida Provisional Gran Vía de Vicálvaro, 17 (Vicálvaro); Villarramiel, 13 (Villaverde); Consenso, 3 (Villaverde) y Santa Escolástica (Villaverde).

La ampliación incluye la estación 672, la de la calle Rafael Botí (Cercanías El Barrial- CC Pozuelo), en el distrito de Moncloa-Aravaca). "Seguimos colaborando en esa ampliación que vamos a hacer con el municipio de Pozuelo, donde esperamos poder abrir nuevas estaciones de bicimad hacia el verano", ha indicado el alcalde.

Madrid está ofreciendo al Ayuntamiento de Pozuelo "la colaboración y la asistencia técnica para que pueda ser una realidad y que pueda ser en verano", para invitar al resto de consistorios colidantes con Madrid a ponerse en contacto con Cibeles para estudiar la ampliación de bicimad a sus territorios. "Son muchos los municipios con los que compartimos calles y en esas calles también se pueden hacer un tránsito mediante bicicleta de una forma muy sencilla, muy fácil", ha declarado.

"TOP HISTÓRICO"

Almeida ha destacado el momento álgido de la bici: a lo largo de 2025 se efectuaron 13.738.810 viajes en bicimad y en lo que va de 2026 ya se han registrado más de 2,5 millones de trayectos.

El alcalde ha remarcado que bicimad "alcanza por ahora el top histórico en la ciudad de Madrid, tanto en número de viajeros, en número de estaciones y en número de bicicletas". "Seguimos invirtiendo 1,5 millones de euros con esta ampliación de veinte estaciones pero aquí no queda nuestra ambición, que no es que podamos llegar no solo a los 21 distritos sino a cualquier barrio de la ciudad de Madrid", ha señalado.

El sistema nació en 2014, bajo el mandato de Ana Botella, con una flota inicial de 1.560 bicicletas y 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí. En 2015 el servició sumó 42 estaciones nuevas y un total de 468 bicis más llegando también a los distritos de Chamartín y Tetuán.

Entre 2019 y 2020 bicimad volvió a crecer con 90 estaciones y 936 bicicletas adicionales y su cobertura llegó por primera vez a siete nuevos distritos fuera de la M-30: Carabanchel, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas y Usera.

En 2023 culminó la mayor expansión hasta la actualidad, cuando el sistema alcanzó los 21 distritos de la ciudad con 611 estaciones y la flota llegó a las 7.500 bicicletas en circulación. Este plan de expansión geográfica vino acompañado de un proceso de renovación integral del servicio y una importante transformación tecnológica de su operativa, han destacado desde el Ayuntamiento.

La última fase de expansión tuvo lugar en octubre de 2024 con 19 nuevas estaciones en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villaverde alcanzando las 7.735 bicis disponibles.

En 2025 se pusieron en marcha las primeras estaciones virtuales en Puente de Vallecas --que aún permanece abierta-- y Carabanchel --ya cerrada una vez que finalizaron las obras que habían motivado su instalación-- en una alternativa que representa una solución práctica cuando una estación física debe permanecer cerrada por distintas razones o cuando es necesario reforzar zonas con una previsión de alta demanda.