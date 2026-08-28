Las ventas del comercio minorista en la Comunidad crecen un 1,7% en julio y la ocupación cae un 0,6%

Archivo - Recursos de panadería en el mercado de ‘La Despensa de Madrid’, en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, a 7 de septiembre de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de B - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 1,7% en julio respecto al mismo mes de 2025, según reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a estas cifras, la tasa anual de ventas de la Comunidad de Madrid en el comercio minorista supone dos puntos menos que la media nacional, que baja un 0,2%.

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registró un descenso del 0,6% respecto al mes de julio del pasado año, cinco décimas por debajo de la media nacional (-0,1%).

En lo que va de año, las ventas del comercio minorista en la región madrileña acumulan un incremento del 1,6% en la región --igual que la media nacional--, mientras que la ocupación en el sector registra una variación nula, seis décimas por debajo que el registro nacional, que se sitúa en el 0,6%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de abril ha experimentado un ascenso del 0,5% respecto a junio de 2026.