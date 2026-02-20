Las ventas del sector servicios en la Comunidad suben un 5,8% en 2025, mientras que la ocupación crece un 2%

Archivo - Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Randstad prevé que la campaña de Navidad generará en España 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb.

El sector servicios subió su facturación un 5,8% durante 2025 en la Comunidad de Madrid, frente al ascenso registrado a nivel nacional del 4,8%, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al grado de ocupación de este sector, la región experimentó un aumento del 1,9% en 2025, seis décimas más que la media nacional (+1,3%).

En diciembre, el sector servicios aumentó su facturación un 7% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,7 puntos más que la media nacional, que fue del 6,3%.

Este sector aumentó en todas las comunidades autónomas en diciembre con País Vasco (+8,6%), La Rioja (+8,6%) y Cantabria (+7,7%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,9%), Navarra (4,3%) y Baleares (4,4%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,6% en Madrid respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,38%.