Las ventas en el Sorteo de 'El Niño' 2026 en la Comunidad llegan a 115,9 millones, con un gasto medio de 16,30 euros

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

La región se sitúa como la tercera que más ha gastado en esta edición, con un total de 115.956.760 euros, solo superada por Andalucía (128.145.860,00 euros) y Comunidad Valenciana (122.919.000 euros). Cataluña, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32%), mientras que Canarias registró un descenso del 2,20% en las ventas y en la Comunidad Valenciana, pese a ser una de las regiones donde más se ha vendido, la facturación ha caído un 2,05%. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

En el conjunto de España el gasto medio por habitante se situó en 17,60 euros, más de un euro por encima del promedio registrado en la región, donde los madrileños han gastado una media de 16,30 euros. Lideran el ranking, en este caso, Castilla y León (30,29 euros) y Asturias (30,27 euros), mientras que se sitúan a la cola las Ciudades Autónomas de Melilla (4,36 euros) y Ceuta (4,68 euros) y Baleares (9,64 euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el sorteo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.