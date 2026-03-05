Veolia clausura un nuevo ciclo de su programa de FP Dual en Madrid, que busca fomentar la inserción laboral

Veolia clausura un nuevo ciclo de su programa de FP Dual en Madrid. - VEOLIA

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Veolia ha clausurado un nuevo ciclo de su programa de Formación Profesional (FP) Dual en Madrid correspondiente al Certificado Profesional de Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial y Protección Contra Incendios, válido en todo el territorio nacional.

El objetivo es fomentar la generación de empleo de jóvenes de entre 18 y 30 años con estudios hasta la ESO, así como facilitar la reinserción laboral de personas desempleadas mayores de 45 años y apoyar a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social.

El evento ha contado con la participación de la directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García, y del director de la Oficina de Empleo de Vallecas, Alejandro Mainez, ha informado la entidad en un comunicado.

A través de un contrato en alternancia de un año de duración, que ha formado diez menores de 30 años y cuatro mayores de 45 años, la Escuela Veolia busca la igualdad de oportunidades, el desarrollo del talento y la generación de perfiles técnicos cualificados.

"La Formación Profesional Dual es una herramienta de éxito indiscutible. La colaboración estrecha entre la administración, centros formativos como Agremia y empresas líderes como Veolia, es la clave para conectar el talento directamente con la realidad y las necesidades del tejido productivo. Los alumnos aprenden trabajando y eso marca la diferencia", ha subrayado García.

Los alumnos han alternado el aprendizaje teórico con las prácticas profesionales reales en las instalaciones de Veolia, siendo empleados de la compañía desde el primer día. Finalizada la formación, tienen la oportunidad de pasar a formar parte de la plantilla mediante un contrato indefinido.

La delegada de Veolia en Madrid y responsable del proyecto, Pilar Barón, ha subrayado que "ver la evolución de los alumnos a lo largo de este año es uno de los mayores valores del programa". Desde la Escuela Veolia no sólo formamos a los alumnos en competencias técnicas, sino que les acompañamos en su desarrollo profesional, facilitando su incorporación estable al mercado laboral", ha remarcado.

El programa se desarrolla en colaboración con entidades sociales y responde al compromiso de Veolia con la inclusión, la formación y el empleo de calidad. En esta edición, los participantes han adquirido competencias técnicas y profesionales que les permiten incorporarse al mercado laboral en un sector estratégico.

El tutor del programa, Alberto Galván, ha asegurado que acompañar a los alumnos durante este año de formación ha sido "una experiencia muy enriquecedora", puesto que participar en la formación de nuevos profesionales "aporta un valor añadido a su trabajo diario y refuerza el compromiso de Veolia con el talento".

Desde la perspectiva de los alumnos, Álvaro Monago ha destacado que este programa ha supuesto "una oportunidad real para adquirir nuevos conocimientos y acceder al mercado laboral". Considera que el reto ha sido "exigente, pero muy motivador", lo que le ha permitido "crecer profesionalmente y ganar confianza".

En 2025, la compañía formó a 2.990 aprendices y cerca de 3.100 becarios en todo el mundo. En España, Veolia contó con 368 becarios y 149 alumnos en formación profesional dual.