Veranos de la Villa despide su 42 edición tras reunir a más de 120.000 personas entre el público

Más de 120.000 personas han disfrutado de una programación multidisciplinar en la 42ª edición de Veranos de la Villa. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 120.000 personas han disfrutado de la 42ª edición de Veranos de la Villa, el festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que durante 53 días ha ofrecido más de 80 actividades de música, danza, teatro, cine y circo distribuidas por 13 espacios de la ciudad y desarrolladas en 14 distritos.

La programación, que se prolongó durante ocho semanas, ha contado con una amplia participación del público, con más de 40.000 espectadores en los distintos escenarios y una mayoría de los espectáculos alcanzando el 95% de ocupación.

A estas cifras, según detalla el Consistorio en un comunicado, se suman los más de 80.000 visitantes registrados por las dos exposiciones incluidas en la programación del festival: 'Yo fui a EGB', instalada en el Centro Cultural Conde Duque, y 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla'.

La 42ª edición arrancó con 'Los 40 y la canción del verano (de la Villa)', una propuesta que reunió al público en torno a los grandes éxitos musicales de las últimas cuatro décadas. A lo largo del festival, la programación ha contado también con destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres internacionales que han pasado por Veranos de la Villa figuran Vasko Vassilev, Teresinha Landeiro, Iván 'Melón' Lewis, Sunny Singh, Séverine Toffano y T.J. Jazz. Asimismo, el histórico London City Ballet presentó en Conde Duque un espectáculo que combinó repertorio clásico y producciones contemporáneas.

La programación musical y escénica también ha contado con artistas como Roko, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid; Kiki Morente y José del Tomate; Lila Downs; Andrés Barrios; Diana Navarro; Olga María Ramos; Ángel Ruiz; y Nacho Guerreros junto a Nicolás Pérez Costa.

Uno de los momentos destacados fue el tradicional concierto sorpresa, cuya artista se desveló finalmente como la cantautora Valeria Castro. La actuación colgó el cartel de 'completo'.

MÁS DE 80.000 VISITANTES EN LAS EXPOSICIONES

La propuesta expositiva ha tenido uno de sus principales reclamos en 'Yo fui a EGB', una muestra de carácter nostálgico que reúne objetos, espacios e imágenes vinculados a las décadas de los setenta, ochenta y noventa.

La exposición, inaugurada el pasado 8 de julio en Conde Duque, ha tenido una acogida que ha llevado a ampliar su permanencia hasta el 20 de septiembre.

Por su parte, 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla' reúne obras de Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán realizadas durante la segunda mitad del siglo XVII. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de noviembre.

En conjunto, ambas exposiciones han superado los 80.000 visitantes, según los datos facilitados por la organización.

UNA PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA MÁS ACCESIBLE

En esta edición, Veranos de la Villa ha reforzado su apuesta por una programación diversa y accesible con la incorporación del Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica.

La iniciativa ha planteado un encuentro más humano y reflexivo con las películas mediante coloquios introductorios previos a cada proyección, a cargo de miembros del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM).

Las sesiones han contado además con interpretación en lengua de signos y otras medidas destinadas a facilitar la accesibilidad.

Junto a esta propuesta, el festival ha recuperado por sexto año consecutivo el ciclo 'Cine Caliente', comisariado por La Juan Gallery. Las proyecciones participativas celebradas en el Parque de la Bombilla han contado con la participación de figuras como Fashion Sucks, Patricia Galván, Samantha Ballentines, Laura del Val, Germán González y Carolina Sobe, entre otros.

13 ESPACIOS Y 14 DISTRITOS

Durante estas semanas, Veranos de la Villa ha extendido su programación por distintos puntos de Madrid, con 13 espacios como escenarios de las actividades. Entre ellos se encuentran el Centro Cultural Conde Duque, el Parque de la Bombilla, Matadero Madrid y el Parque Enrique Tierno Galván.

También el Instituto San Isidro ha vuelto a acoger varias propuestas musicales y teatrales. Por este escenario han pasado espectáculos como 'Querida Agatha Christie' y 'Dos tronos, dos reinas', además de conciertos de Dani de Morón, Glenda del E, Notte a Napoli, Antonio Lizana, 'Noche de Zarzuela en San Isidro' y Donny's Black Shoes, entre otros.

La edición concluyó el pasado 29 de agosto con 'Siempre ABBA', un concierto de la Orquesta y Coro de RTVE que rindió homenaje a la banda sueca y que reunió a más de 7.000 personas.

Con este concierto, Veranos de la Villa puso fin a ocho semanas de programación multidisciplinar, diversa y accesible, con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales y con la cultura como protagonista del verano madrileño.

Como en anteriores ediciones, el festival ha formado parte de JOBO, el bono cultural del Ayuntamiento de Madrid que facilita el acceso gratuito a jóvenes de entre 16 y 26 años, así como del programa de Responsabilidad Social Corporativa, orientado a favorecer la accesibilidad.