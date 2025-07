Veranos de la Villa lleva este fin de semana a Condeduque un tributo a Queen de la Orquesta y Coro de RTVE y Momo Cortés

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda británica Queen volverá a emocionar al público madrileño este viernes y sábado en un formato inédito a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE, que rendirá un tributo musical junto al cantante Momo Cortés en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de la capital, dentro de la programación de Veranos de la Villa.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento en su blog 'Diario de Madrid', donde ha señalado que el espectáculo 'QUEEN. A night at the symphony' estará dirigido por Raúl Benavent, solista de percusión en la Orquesta Sinfónica de RTVE y con una reconocida trayectoria al frente de agrupaciones de toda España.

Queen, símbolo indiscutible del rock, también supo transgredir géneros. Canciones como 'Bohemian Rhapsody' demostraron su capacidad de incorporar elementos operísticos a su estilo, elevando su música al rango de lo clásico. Este espectáculo sinfónico busca capturar esa misma esencia, uniendo la potencia del rock con la riqueza instrumental y coral de una gran formación orquestal.

A la batuta de Benavent se sumará el virtuosismo del trompetista David Pastor, uno de los grandes nombres del jazz español, con una carrera de más de tres décadas y colaboraciones con artistas internacionales como Celia Cruz o Michael Bublé.

Pero sin duda, la gran conexión emocional con el público vendrá de la mano de Momo Cortés, cantante madrileño y auténtico especialista en el repertorio de Queen. Su trayectoria con el grupo británico dio un salto decisivo cuando Brian May lo eligió personalmente para interpretar el papel de Galileo en el musical recopilatorio de éxitos 'We Will Rock You'.

Desde entonces, ha ofrecido más de 700 conciertos por Europa con su homenaje a la banda de Freddie Mercury, caracterizado por una interpretación sincera y enérgica, centrada en transmitir la fuerza y emoción de sus canciones.