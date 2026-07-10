Veranos de la Villa reúne el flamenco de Farruquito, Paula Comitre, Kiki Morente, José del Tomate y Jesús Carmona - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Veranos de la Villa convertirá el flamenco en uno de los grandes protagonistas del mes de julio con una programación que reunirá a figuras destacadas del baile, el cante y el toque, como Farruquito, Paula Comitre, Kiki Morente, José del Tomate y Jesús Carmona

El ciclo, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, tendrá como principales escenarios el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y el claustro del IES San Isidro, según ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La programación arrancará este domingo con el bailaor y coreógrafo Farruquito, que ofrecerá un recital en el patio central de Conde Duque en el que recorrerá algunos de los palos más representativos del flamenco, como la seguiriya, los tangos, la alegría o la soleá. Considerado uno de los máximos exponentes del flamenco contemporáneo, el artista reivindicará la tradición y el legado de la saga de los Farruco.

El relevo lo tomará Paula Comitre los días 15 y 16 de julio con 'Après vous, madame', un espectáculo que revisita la figura de La Argentina y dialoga con otros lenguajes escénicos, como la voz y el texto, para tender puentes entre tradición y vanguardia. La bailaora sevillana fue reconocida con el Premio Lorca a Mejor Intérprete de Danza Española por esta creación.

Uno de los encuentros más destacados llegará el 20 de julio con 'Gen F', protagonizado por Kiki Morente y José del Tomate. Hijos de Enrique Morente y Tomatito, respectivamente, ambos artistas pondrán en diálogo la herencia de dos de las grandes sagas del flamenco contemporáneo con nuevas formas de expresión.

La programación continuará el 21 de julio con 'Taranta Gitana', una propuesta impulsada por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid que fusiona la tarantela italiana con la rumba flamenca y la tradición gitana. El espectáculo reunirá a Ambrogio Sparagna y la Orchestra Popolare Italiana del Auditorium Parco della Musica de Roma junto a solistas de Gipsy Kings. Además, el proyecto incluirá un laboratorio de danza dedicado a distintas variantes de la tarantela italiana, previsto para el 19 de julio.

La recta final del mes comenzará el 26 de julio con 'Bailando al tiempo', una gala flamenca dirigida por Jesús Carmona que recorrerá distintos estilos de la danza española y el flamenco a través del encuentro entre artistas de diferentes generaciones.

Además, el claustro del IES San Isidro acogerá el 28 de julio 'Alma de Tablao', una propuesta promovida por la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid que reivindica estos espacios como lugares fundamentales para la creación y la transmisión del flamenco.

La programación flamenca concluirá el 29 de julio con 'Marea Viva', el nuevo trabajo del compositor y pianista Andrés Barrios, una propuesta que combina el flamenco con el jazz y otros lenguajes musicales contemporáneos.