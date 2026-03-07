'Verne' reivindica el poder de la imaginación en un viaje escénico inspirado en las aventuras de Julio Verne

'Verne' - FESTIVAL TEATRALIA

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Viajar al centro de la Tierra, recorrer las profundidades del océano o llegar a la Luna. El espectáculo 'Verne', dirigido por Jesús Nieto, recupera el espíritu aventurero del célebre escritor francés en un viaje escénico que reivindica el poder de la imaginación en un momento en el que, según su creador, resulta cada vez más difícil pensar en futuros que no sean distópicos.

La obra de la compañía Onírica Mecánica, inspirada en las novelas de aventuras de Julio Verne, ha sido la encargada de alzar el telón del festival Teatralia el viernes en los Teatros del Canal. El montaje se volverá a poner en escena este domingo, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

La propuesta toma como punto de partida las novelas del autor para plantear una pregunta: qué somos capaces de imaginar hoy sobre el mundo que vendrá.

"Para que algo exista primero lo tenemos que imaginar", ha señalado Nieto en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que el espectáculo nace de la fascinación que siempre le han provocado los libros de Verne. "Para mí el viaje siempre ha sido una aventura en la que la curiosidad está por encima de todo", ha afirmado.

El montaje combina teatro de objetos, videoproyecciones, música en directo e imágenes plásticas en un montaje que busca que el espectador viva en escena algunos de los viajes más emblemáticos del imaginario del dramaturgo francés.

El director recuerda que cuando Verne escribió sus novelas el planeta aún se percibía como un territorio lleno de misterios por explorar. "En aquel momento todavía había un mundo por descubrir y ese impulso era el motor de sus historias", ha señalado.

Partiendo de esa idea, el espectáculo propone trasladar ese espíritu de descubrimiento al presente. "Hoy hemos viajado a la Luna, conocemos prácticamente todo el planeta y estamos planteándonos incluso la vida en otros lugares. Pero esa ilusión por el mundo por descubrir ya no está tan presente", ha reflexionado.

LO QUE VERNE IMAGINÓ Y LO QUE PODEMOS IMAGINAR HOY

La obra se estructura en dos partes. La primera, titulada 'Lo que Julio Verne imaginó', recorre algunos de los universos más reconocibles del escritor: el descenso al interior de la Tierra, el viaje submarino o la llegada a la Luna.

La segunda parte, 'Lo que nosotros imaginamos', propone un ejercicio similar al que realizó el propio autor en el siglo XIX, es decir, imaginar cómo podría ser el mundo del futuro.

Según el director, el proceso creativo de esta segunda parte reveló una dificultad inesperada: imaginar ese futuro resultó más complejo de lo previsto. "Nos dimos cuenta de que vivimos una crisis de imaginación", ha afirmado.

Nieto atribuye ese contratiempo al contexto actual, marcado por crisis ambientales, sociales y tecnológicas. "Por primera vez en la historia somos conscientes de que podrían ocurrir cosas que pongan en peligro la continuidad del ser humano en la Tierra. Esa percepción genera una especie de inmovilidad", ha señalado.

Frente a ese escenario, el director cree que la creación artística puede abrir otros horizontes. "No tenemos soluciones políticas, somos artistas, pero sí podemos intentar visualizar un lugar en el que podamos habitar en el futuro", ha explicado.

CINCO GRANDES LUPAS QUE CREAN MUNDOS IMAGINARIOS

El espectáculo apuesta por un lenguaje escénico visual y multidisciplinar, en el que se combinan teatro de objetos, videoproyecciones, música en directo y juegos de imágenes. Tres intérpretes guían al público por distintos mundos imaginarios en una propuesta que busca que el espectador viva la experiencia del viaje.

"La idea era trabajar con muy pocos elementos pero muy bien utilizados. Nos inspiramos mucho en cómo juegan los niños, que con un simple palo pueden imaginar que están en un barco", ha indicado Nieto.

El objetivo, según el director, es que el espectador participe activamente en la construcción de las imágenes. "Nos gusta que el público imagine antes de ver la imagen completa. Nosotros damos las pinceladas y cada espectador termina de construir el mundo en su cabeza".

Nieto reconoce que el universo de Verne todavía le sigue despertando fascinación. Entre los inventos imaginados por el escritor, hay uno que le resulta especialmente cercano: el submarino.

"Yo vivo en Cartagena y allí está el primer submarino que se construyó en España, el de Isaac Peral. Me parece muy bonito pensar que Verne imaginó algo así antes de que existiera realmente", ha señalado a Europa Press.

La propuesta está pensada para públicos de todas las edades, una característica que encaja con la filosofía de Teatralia, que cumple su 30º aniversario con una programación que se desarrollará hasta el 29 de marzo. Según Nieto, los niños se acercan al espectáculo con una capacidad de imaginación más libre, mientras que para los adultos el montaje puede despertar también la memoria de las lecturas de infancia.

"Trabajamos para cualquier enamorado de lo extraordinario", ha señalado el director, que confía en que la obra despierte la curiosidad del público más joven y le invite a imaginar nuevos mundos.