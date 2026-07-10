Los viajeros de Metro suben un 3,6% en mayo y los autobuses de la EMT recibieron un 0,8% más de usuarios

Archivo - Un tren de la línea 6 de metro de Madrid a su paso por Moncloa, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). La Línea 6 de Metro modificará su horario habitual de servicio desde hoy y cerrará a las 23.00 horas de domingo a jueves para facilitar lo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por el Metro de Madrid en mayo subieron un 3,6% de media con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los que se decantaron por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para desplazarse en la capital crecieron un 0,8%.

Según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 44,03 millones de pasajeros en el mes de mayo. En Metro de Madrid, casi 65,8 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en mayo.

En total, en la Comunidad de Madrid 51.151.000 viajeros usaron el autobús en mayo lo que supone un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 0,8 a nivel nacional,. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región un 1,4%.

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.