La vicealcaldesa acusa al delegado y a la izquierda de estar "desesperados por ensombrecer la visita" de León XIV

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (4i), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (4d), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (3d); durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Ma - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha acusado a la izquierda y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de estar "desesperados por ensombrecer la visita del Papa" León XIV después de que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, haya afeado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que esté "más preocupado por la imagen pública, las fotos y los titulares que por la organización efectiva de la visita".

"Están desesperados, el delegado del Gobierno y la izquierda en esta ciudad, por ensombrecer y por manchar la visita de Su Santidad y, desde luego, nosotros no vamos a contribuir a eso. Esta ciudad lleva preparando esta visita muchos meses, con muchas reuniones, muchas de ellas con la Administración General del Estado, más de veinte", ha cuantificado.

A la reunión convocada esta tarde por Delegación acudirán los representantes de Policía, Samur-Protección Civil y Bomberos, "como se ha hecho a todas y cada una de las reuniones a las que se les ha convocado, no solo desde la Delegación de Gobierno, sino también desde la Secretaría de Estado de Seguridad".