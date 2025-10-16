La vicealcaldesa acusa a la oposición de actuar "por desconocimiento o por mala fe" ante el "sanchazo" de basuras

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado a la oposición de actuar "por desconocimiento o por mala fe" ante el "sanchazo" de la nueva tasa de basuras.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha recordado que EMVS Madrid asumirá la tasa de basuras de inquilinos y la repercutirá de forma prorrateada en los recibos a lo largo del año, después de que Más Madrid haya condenado que el Consistorio cobrará este gravamen "a las familias que viven con un alquiler social del Ayuntamiento, las familias más vulnerables de la ciudad, 10.000 hogares amenazados por una medida cruel e inaceptable".

Sanz ha instado a la izquierda a dejar de lado "la hipocresía". "No se puede obligar a un Gobierno a imponer una tasa y cuando la impone, además con obligaciones que la ley exige, ahora digan que no les gusta la tasa. Pues si no les gusta ya saben lo que tienen que hacer, ir con nosotros a reclamarle al Ministerio de Hacienda que la retire", ha invitado a Más Madrid y PSOE.

Mientras tanto, ha defendido, el equipo de José Luis Martínez-Almeida tiene que "cumplir con una legalidad", la de la tasa de basuras, aunque no les guste.