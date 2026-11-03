La vicealcaldesa advierte de afecciones al tráfico por el desplazamiento de líderes en la Cumbre Iberoamericana

Archivo - Una agente de la Policía Municipal de Madrid controla el tráfico en la Avenida de la Albufera - Gustavo Valiente / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha advertido de que la Cumbre Iberoamericana que arranca este martes en la capital podría provocar afecciones al tráfico, especialmente en el centro de la ciudad por el desplazamiento de las caravanas de líderes internacionales.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad integrado por unos 800 agentes de Policía Municipal acompañados de 55 sanitarios y hasta ocho ambulancias diarias. Sin embargo, el desplazamiento de los líderes iberoamericanos podría provocar alteraciones al tráfico.

"Lógicamente, por motivos de seguridad no podemos decir cuáles son los trazados de esas caravanas, pero el centro de la ciudad y los puntos donde se celebren los actos más importantes serán los que estén más afectados", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa desde el Samur Social.

La vicealcaldesa ha abundado en que el dispositivo de movilidad es "amplio e importante" para que esos traslados se lleven a cabo "con la mayor rapidez posible" y que afecten "lo mínimo" los desplazamientos de los madrileños.

Madrid acoge desde este martes la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que reúne a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. A la cita acudirá el presidente de Argentina, Javier Milei; el chileno, José Antonio Kast, o el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.