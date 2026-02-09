La vicealcaldesa destaca que el PP ha ganado en Aragón "con una mayoría clarísima" y el "batacazo monumental" del PSOE

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria de Sectorial del PP madrileño, Inma Sanz, ha destacado tanto que el PP ha ganado las elecciones autonómicas de Aragón como el "batacazo monumental" del PSOE.

Desde la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid, donde ha hecho balance de las cámaras de videovigilancia, Sanz ha resaltado que es "indubitado que el PP ha ganado las elecciones con una mayoría clarísima: ha ganado en escaños, ha ganado en votos y además suma más que todos los partidos de la izquierda juntos".

"En ese sentido es un muy buen resultado", ha analizado la también portavoz municipal, tras señalar que sólo el PP "puede formar y liderar el Gobierno". "Yo le auguro éxito a Jorge Azcón, magnífico presidente de Aragón, y creo que son otros los que tienen que hacer una reflexión profunda", ha señalado.

Se ha referido a la candidata socialista, Pilar Alegría, "hasta hace cuatro días portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha dado un batacazo monumental". De hecho, "ha igualado el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón pero es que además a la izquierda de eso no hay nada y, por lo tanto, lo que pierde el PSOE tampoco lo recoge su izquierda", lo que ha llevado a Sanz a instar a estas formaciones a que hagan "una reflexión importante".

En resumen, y en palabras de Inma Sanz, las de Aragón son "otras elecciones más que gana el PP y otras elecciones más donde el sanchismo cae absolutamente derrotado".