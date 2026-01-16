Vicealcaldesa encuadra la regeneración de Ermita del Santo en una ciudad "que cada día se transforma, mejora y avanza"

Archivo - Ermita del Santo - ERMITA DEL SANTO - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz ha encuadrado la regeneración de Ermita del Santo en una ciudad "que cada día se transforma, mejora y avanza.

Lo ha hecho desde Latina, en la Escuela municipal de Artes Escénicas, después de conocerse que las obras de la fase final de la demolición del antiguo centro comercial de Ermita del Santo, que dará paso a 530 viviendas --hasta 159 sujetas a algún régimen de protección pública--, han comenzado y se prolongarán durante seis meses.

"Hablamos de una zona que estaba muy degradada, muy deteriorada y que había perdido la utilidad que tuvo en su momento ese centro, ese espacio y, por lo tanto, no estaba siendo algo positivo para la ciudad de Madrid", ha descrito la también portavoz municipal.

El proyecto "viene a generar vivienda de todo tipo, tanto libre como protegida, y también nuevas dotaciones para el distrito y zonas verdes". "Es un proyecto de regeneración importante y que va en el camino de lo que es esta ciudad, que cada día se transforma, cada día mejora, cada día avanza", ha apostillado.