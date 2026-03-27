La vicealcaldesa subraya tras la detención de Serigne Mbaye que no hay una ley diferente para los diputados de Podemos

Archivo - El secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, participa en un acto de campaña, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España). Este encuentro se enmarca dentro de los mítines de campaña electoral de cara a los comicios europeos que se celeb - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencia, Inma Sanz, ha subrayado tras la detención de Serigne Mbaye que la ley es igual para todos, que "no hay una ley para todos los ciudadanos y otra para los diputados de Más Madrid y Podemos".

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de antirracismo de la formación 'morada', Serigne Mbaye, fue detenido en la tarde de ayer junto a otras seis personas por protagonizar una refriega con agentes de la Policía Nacional.

Desde Valdebebas, la vicealcaldesa ha deseado la pronta recuperación de los agentes heridos de la Policía Nacional, para subrayar la igualdad de todos ante la ley. "El respeto a la autoridad hay que ejercerlo todos y sobre todo los que somos representantes públicos", ha remarcado.

Sanz ha trasladado su "apoyo, cariño y cercanía con los agentes que tuvieron que actuar ayer en unas condiciones verdaderamente complejas" deseando que "la recuperación sea la mejor posible".

"Y espero que esta vez, por una vez, quien es el responsable de la Policía Nacional --en referencia al delegado del Gobierno, Francisco Martín-- les apoye a ellos y no les ponga en cuestión como hizo en la Vuelta Cirista España", ha lanzado.