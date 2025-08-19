Viciana ve "insultante" e "indignante" que Óscar López hable de causa "prospectiva" contra Begoña Gómez

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha tildado de "insultante" e "incluso indignante" las críticas del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, hacia el juez Juan Carlos Peinado al imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación en la contratación de su asesora.

En su visita al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe, el consejero madrileño ha afeado al líder del PSOE-M que haya denunciado que el magistrado está haciendo una causa "prospectiva" que "va mutando".

"No puede haber investigaciones prospectivas, no se le puede investigar a una persona por ser esa persona y buscar distintas causas hasta que encuentre una", ha señalado Óscar López en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Para Emilio Viciana, hay que dejar que la justicia trabaje y que el Poder Judicial, "dentro de su independencia, llegue a las conclusiones que tenga que llegar, simplemente". "Me parece que decir que la actuación y el trabajo de un miembro de la Administración de Justicia, como es el juez peinado, es insultante, yo diría que incluso indignante, y en cualquier caso nosotros nunca haríamos una valoración de ese tipo", ha afeado al ministro.

DEJAR A LA JUSTICIA TRABAJAR

En esta línea, el consejero ha insistido en que hay que dejar a la justicia trabajar y ver "dónde llega". "En este caso ya sabíamos por dónde se iban a producir estas investigaciones. Por un lado se hablaba de una pieza principal del procedimiento, que tenía que ver con la cátedra y con la relación de Begoña Gómez y el empresario Bárraves, y por otro lado teníamos una segunda pieza separada, todo esto avalado por la Audiencia Nacional, que hablaba precisamente de la posible malversación de caudales públicos por la contratación de una asesora personal que parece que intervenía, de manera supuesta, en actividades personales de Begoña Gómez", ha resumido.

El juez Peinado ha fijado la citación de Begoña Gómez en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para el día 11 de septiembre, a las 10.30 horas.

Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez. La esposa de Pedro Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.