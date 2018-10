Victoria asegura que paga a los abogados de oficio "más y en un plazo más corto" que en otras regiones

Publicado 26/02/2015 13:11:55 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha asegurado este jueves que la Comunidad paga a los abogados del turno de oficio más y en un plazo más corto y "razonable" que en otras regiones.

De esta manera ha respondido a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, que ha anunciado hoy que durante un periodo de seis semanas van a limitar a prestar los servicios de justicia gratuita y turno de oficio que exige la ley, sin añadir prestaciones adicionales como vienen haciendo, al considerar que este servicio cuenta con una "infradotación presupuestaria endémica" por parte de la Comunidad de Madrid, que está obligado a sufragar el gasto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha negado que se esté realizando ningún tipo de perjuicio a la justicia gratuita porque la Comunidad "paga en un plazo mucho más corto que otras comunidades".

Así, ha indicado que ya han liquidado el primer semestre de 2014 y que están en proceso de pagar el último trimestre de ese año. "Hay un decalaje de un trimestre desde hace años. Por tanto, estamos en los plazos adecuados", ha añadido.

El consejero ha apuntado que existe este desfase porque la Administración "no va a renunciar" a su labor de inspección del adecuado acceso a la justicia gratuita. Según ha explicado, el Colegio de Abogados remite a trimestre vencido los expedientes con el coste de los casos de justicia gratuita y entonces una comisión de la Consejería inicia un procedimiento de revisión "para garantizar que sean aquellas personas que cumplan los requisitos las que tengan garantizada esa justicia gratuita y aquellas que no la cumplan no la tengan; porque no es gratis para todos y cuesta dinero a los madrileños".

"Lógicamente siempre hay una labor de inspección y supervisión, no un retraso. Y lo hacemos en un plazo asumible, ya que otras comunidades tardan más de un año", ha apostillado.

El responsable regional de Justicia ha añadido que los abogados de oficio de la región perciben unos emolumentos por encima de los que cobran en otras autonomías dependientes del Ministerio que no tienen la competencia transferida. "Creemos que las cantidades son importantes y por encima de la media nacional", ha agregado.

Por otro lado, Victoria ha indicado que la Comunidad siempre ha reconocido la "importantísima y esencial labor" que realizan estos profesionales para dar asistencia letrada y tutela judicial efectiva a personas procesadas que carecen de recursos. "Nunca hemos escatimado recursos para que estas personas tengan derecho a la justicia gratuita", ha dicho.

El portavoz regional ha especificado que la Comunidad destina sólo cinco millones de euros menos de presupuesto que otras autonomías con más población como Andalucía y Cataluña. "Por tanto, respetamos cualquier declaración pero la posición en esta materia de la Consejería es evidente", ha destacado.

Además, Victoria ha recordado que en el Debate de la Nación el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, anunció la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas, unas tasas que la Comunidad "ya había pedido su racionalización y que supone la adecuada eliminación de una barrera de acceso a la Justicia".