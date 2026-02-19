Victoria Prego dará nombre a biblioteca de Carabanchel Alto y el pintor Benjamín Palencia a la del Ensanche de Vallecas

Archivo - Victoria Prego durante un acto de la APM por el Día de los Periodistas - PABLO VAZQUEZ - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca pública municipal de Carabanchel Alto se denominará Victoria Prego en reconocimiento a la periodista madrileña mientras que el centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas pasará a llamarse Benjamín Palencia en homenaje al pintor y cofundador de la 'Escuela de Vallecas'.

Lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que Victoria Prego "fue una de las periodistas más influyentes de las últimas décadas en el país, especialmente reconocida por su labor de divulgación de la Transición democrática y que además está absolutamente vinculada a Madrid, donde nació, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y donde también falleció".

En el caso de Benjamín Palencia, la denominación se trata de un acuerdo del Pleno de Villa de Vallecas del pasado 10 de diciembre. Se trata de "una figura emblemática de la renovación artística del siglo XX en el país, con una estrechísima vinculación a la ciudad de Madrid, concretamente a Vallecas".