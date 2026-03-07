La vida de Marcel Pagnol llega a Madrid en el biopic de animación 'A Magnificent Life', dirigido por Sylvain Chomet

La vida del icónico Marcel Pagnol convertida en un biopic de animación llega a Madrid - VERSIÓN DIGITAL

La película de animación 'A Magnificent Life', dirigida por el cineasta francés Sylvain Chomet, se estrena este fin de semana en Madrid tras su paso por el Festival de Cannes con un homenaje al escritor, dramaturgo y cineasta Marcel Pagnol (1895-1974), figura clave en la transición del teatro al cine sonoro en Francia.

El largometraje podrá verse en las salas madrileñas de Cinesa Manoteras, Mk2 Cine Paz y Mk2 Palacio de Hielo, dentro de un estreno que también llegará a más de 20 salas en 18 ciudades españolas, según ha informado Versión Digital en un comunicado.

Ambientada entre las décadas de 1930 y 1950, la película propone un recorrido por la vida de Pagnol, considerado uno de los grandes nombres de la literatura y el cine francés del siglo XX, desde su juventud en Marsella hasta su consolidación como creador. La narración sigue a un joven curioso que cultiva su pasión por la palabra, desarrolla un universo literario propio y da el salto al cine con una mirada profundamente humana y auténtica.

El filme, dirigido y escrito por Chomet, ofrece de este modo un viaje íntimo y poético a través de los recuerdos del autor francés, recreados en un mundo que oscila entre la ensoñación y la realidad, poblado por personajes exagerados y caricaturizados. La obra busca celebrar el valor de la creatividad y el legado cultural de un creador que contribuyó a la construcción de un cine francés moderno.

Chomet, ganador de un Premio César y nominado en cuatro ocasiones al Oscar, vuelve a explorar la animación para público adulto tras el reconocimiento internacional de 'Bienvenidos a Belleville' y 'El ilusionista'. En 'A Magnificent Life', el cineasta combina humor, melancolía y sensibilidad visual para transformar la biografía del autor en una experiencia cinematográfica de tono evocador.

La película es una coproducción entre Francia, Bélgica y Luxemburgo, con distribución internacional a cargo de Elle Driver y el apoyo de diversas instituciones culturales europeas. En España, la distribución corre a cargo de Versión Digital en colaboración con Yoda Films.

Antes de su estreno comercial, el largometraje ha tenido un recorrido por distintos festivales internacionales de cine y animación, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. En España se presentó en el Festival de Sevilla, dentro de su programación dedicada al cine europeo, y posteriormente en Animario Madrid, donde despertó interés entre público y crítica especializada.