Villacís adelanta valoración positiva al balance del ecuador de legislatura que realizarán en el Ayuntamiento

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avanzado este viernes una valoración positiva al balance del ecuador de la legislatura que realizarán en los próximos días desde el Ayuntamiento de la capital con todos los logros conseguidos hasta el momento y proyectos por hacer.

Así lo ha indicado esta mañana en la rueda de prensa tras la constitución del Consejo Social preguntada por la prensa sobre esta cuestión. Villacís han recordado que han sido dos años marcados por la pandemia y otros desastres como la borrasca 'Filomena', pero que a pesar de ello van a reflejar "un buen balance".

"Creo que hemos adquirido logros, aunque hay un camino por recorrer, quedan dos años y vamos a hacer avances. Yo creo que los pactos de gobierno se han ido cumpliendo, y así lo contaremos, con un barómetro, un pacto que se vio atravesado por los Acuerdos de la Villa. Tenemos un buen gobierno de coalición y una buena oposición. El grado de cumplimiento es bueno y en breve presentaremos", ha indicado.

Preguntado también al respecto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha respondido que su Grupo se encuentra elaborando informes para "plantear lo que está ocurriendo".

"El alcalde en campaña dijo que estaban gobernando con Vox y no pasaba nada. Pero Madrid está retrocediendo en muchos aspectos. Está siendo la participación cercenada en muchos aspectos. La participación de las asociaciones vecinales, de los organismos que han funcionado en periodos fundamentales, está perdiendo mucha fuerza Madrid en la defensa de las libertades y de los derechos adquiridos y por adquirir", se ha quejado.

El concejal socialista también está viendo "muchos roces" en el gobierno de PP y Cs, que ha calificado no como de coalición, sino como "gobierno de colisión", que aunque fueron más notorios en el pasado Gobierno de Ayuso con Aguado, en el Consistorio "existen". "Compiten en medidas, pero no se necesitan tanto anunciar medias y no hacer. Creemos que hay una grave falta de gestión", ha apostillado.

Cambiando de tema, Villacís está pendiente de recibir los datos sobre los botellones de fin de exámenes de la EBAU pero ha aprovechado la ocasión para recordar a los más jóvenes que la pandemia no ha pasado todavía. "Les ha impactado mucho porque son los que más tiempo de ocio disponen. Les tocan disfrutar, pero les queda mucha vida. Les contagian, enferman y están de media en las UCI más tiempo. Estamos viendo la luz al final del túnel, y lo decimos de verdad. Por eso les pido por favor que se cuiden", ha concluido.