Villacís asegura que se cogerá la baja por maternidad si es alcaldesa pero con "flexibilidad"

Publicado 25/03/2019 22:14:21 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de este partido al Consistorio, Begoña Villacís, ha asegurado que se cogerá la baja por maternidad si es elegida alcaldesa, aunque con "cierta flexibilidad".

En una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press, Villacís, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, ha asegurado que piensa cogerse su baja por maternidad si es elegida alcaldesa ya que no es solo su derecho, sino también el de "su bebé", pero con una "cierta flexibilidad".

"Tengo una familia que me apoya y me pienso aprovechar de ello y tengo un marido con el que existe la corresponsabilidad parental. Si tengo que negociar una Alcaldía o asistir a mi Pleno de investidura no voy a faltar; quien me conoce sabe que soy muy activa y puedo con todo", ha asegurado.

Al ser preguntados sobre si serán "mejores candidatos" por ser padres, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado que no lo cree, porque no tiene que ver ejercer de padre con "ser buen presidente".

Por su parte, Villacís ha declarado que Aguado "es un padrazo" y que de la paternidad y maternidad "se aprende mucho".