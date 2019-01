Villacís asegura que si es alcaldesa "revertirá" medidas "negativas" de Madrid Central y estudiará más peatonalizaciones

Publicado 15/01/2019 13:51:39 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que si llega a ser alcaldesa tras las elecciones municipales de mayo estudiará Madrid Central para "revertir" aquellas medidas negativas que conlleve aunque no descarta "ampliar las zonas de peatonalización".

"El plan no puede ser revertir, hay que estudiar cómo ha afectado, ser conscientes y revertir las medidas negativas, aquellas que han contribuido a generar más contaminación cerca de Madrid Central", ha explicado a la prensa tras reunirse con la Asociación de Instaladores de Madrid del Sector Energético (Agremia).

Así, Villacís ha añadido que "lo que hay que hacer es transformarlo, y mantener aquellas pequeñas cosas que han salido bien". En este punto, la portavoz de la formación naranja ha hablado de la posibilidad "incluso de ampliar zonas de peatonalización".

Y es que, Begoña Villacís ha recordado que "desde la entrada en vigor" de Madrid Central, "uno de cada tres días se ha aplicado" el protocolo anticontaminación. "Hay algo que no funciona bien; la gente hace más kilómetros, y contamina más", ha apostillado.

Sobre su reunión con Agremia, Villacís ha indicado que los instaladores es "uno de los sectores que han tocado a la puerta del Ayuntamiento y no han sido escuchados". "Creemos que además de hacer estudios de impacto hay que saber escuchar, y descubrimos que no se ha hablado con nadie y no se han dado soluciones", ha reprochado.

Villacís ha indicado que los instaladores "son empresas que tienen que acudir a un escape de gas, y puede ocurrir después de las 15 horas", ya que "cuando hay inundación, escape de gas... no se prevé hora determinada".

Además, ha señalado que "el 56 por ciento de gases contaminantes vienen de edificios" y que por ende "no se puede gobernar de espaldas a esta situación".

En la misma línea, el presidente de Agremia, José María de la Fuente, ha expresado que los problemas que genera Madrid Central para las empresas instaladoras repercuten en los usuarios.

Como alternativa, De la Fuente ha indicado que la mayor tasa de contaminación "procede de calderas de carbón", por lo que ve necesario "incentivar la sustitución de calderas, y que cuando se tengan que poner en marcha las medidas de acceso que se atienda a las necesidades de todos los colectivos".