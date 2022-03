Villacís confía en la palabra de Almeida pero tiene la sensación "de que queda mucho por saber" del presunto espionaje

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes, jornada en la que arranca la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que confía en la palabra del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre su conocimiento de los hechos, si bien tiene la sensación "de que queda mucho por saber".

"De lo que tenemos por ahora, nada cabe deducir, pero veremos. Tenemos la sensación de que nos queda mucho por saber. Confío en la palabra del alcalde, hasta que no se me demuestre lo contrario, no tengo por qué desconfiar. Hemos vivido momentos muy difíciles que hemos afrontado como un Gobierno sólido", ha expresado durante una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press.

Villacís ha incidido en la necesidad de que los partidos políticos "presionen" a sus miembros para que acudan a dar explicaciones. "Convencer a que tu gente vaya a limpiar el nombre del Ayuntamiento no va a ocurrir", ha lamentado, para añadir a continuación que "una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace".

En este punto ha recordado que ella está convocada y no se plantea no acudir, mismo caso que el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que forma parte del consejo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), empresa pública señalada en la presunta trama de espionaje. "Pero el resto de partidos son ellos los que tienen que convencer a los suyos", ha inquirido.

Además, ha reconocido que "muchas de estas comisiones acaban siendo un circo mediático", pero se busca que esta "no sea un acto de fe".

La comparecencia del consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, será el punto de partida de la comisión a las 16 horas en una comparecencia presencial que también podrá seguirse vía streaming. Tras él podrán comparecer, según el orden del día, todos los citados que, sin haber confirmado su intención de asistir, posteriormente decidan hacerlo. Sin embargo, los grupos políticos no cuentan con ello.

La primera que adelantó que no participaría en la comisión fue la propia Díaz Ayuso. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya defendió la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid argumentando que "no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada".

Ese posicionamiento ha supuesto evidentes desencuentros con todos los demás grupos políticos, incluido Cs, el otro 50% del Ejecutivo en la capital y partido que preside la comisión de investigación que arranca este lunes y se extenderá hasta el 9 de mayo.