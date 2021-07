Villacís contesta a Vox que zona de bajas emisiones "no es negociable": "A estas alturas no podemos ser negacionistas"

Cs llevaba en su programa "mantenerla y mejorarla" y "en el pacto PP-Vox no está siquiera eliminarla"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avisado a Vox que la zona de bajas emisiones "no es negociable", aunque la condicionen a apoyar la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible para que salga adelante, y les ha espetado que "a estas alturas no se puede ser negacionista".

"Nosotros estamos en la posición de negociar. Hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. ¿Qué no es negociable? Madrid vo va a ser la primera ciudad de Europa en echar atrás una zona de bajas emisiones", ha sido rotunda Villacís desde la entrega de diplomas del taller dirigido a mujeres víctimas de trata.

Villacís ha recordado que Cs llevaba en el programa electoral de 2019 "no echar atrás la zona de bajas emisiones, mantenerla y mejorarla". El pacto con el PP recoge "muy claro que es mejorarla, no eliminarla".

Incluso ha remarcado que "en el pacto PP-Vox no está siquiera eliminarla" porque hubiese ido contra el firmado con Cs. Tras insistir que no hay vuelta atrás para la zona de bajas emisiones, Villacís ha destacado que, si así ocurriera, sería Madrid "la primera ciudad de Europa" en dar ese paso.

"ABIERTOS A TODOS LOS APOYOS"

La vicealcaldesa es partidaria de hablar con otras formaciones "como Recupera Madrid, Más Madrid y el PSOE" porque los 'naranja' se abren "a buscar todos los apoyos" porque "es una ordenanza de Movilidad buena".

"Hemos sido siempre un equipo de Gobierno que se ha caracterizado por abrirse a pactar, no tenemos ningún problema, pero la zona de bajas emisiones no se puede echar atrás", ha reiterado, después de apostillar que las "mejoras introducidas tienen que ver con los comerciantes para que tengan la condición de vecinos y puedan seguir trabajando", algo que ha asegurado "que no tendrá una incidencia significativa" en un mensaje dirigido a Vox.

"NO PODEMOS SER NEGACIONISTAS"

"A estas alturas no podemos ser negacionistas. Estamos viendo las inundaciones en Alemania, 'Filomena', suficientes desastres naturales como para que alguien se ponga a cuestionar hoy la evidencia del cambio climático, que es algo superado", ha lanzado Villacís.

Para ella, "no merece la pena volver 20 años atrás y reabrir debates totalmente superados, científica y socialmente". "Este gobierno no es negacionistas y hay cuestiones que no se van a volver a cuestionar. Estamos comprometidos con cuidar el medio ambiente y la salud de los madrileños", ha afirmado.

También ha puntualizado que la zona de bajas emisiones prevista en Plaza Elíptica "tampoco se toca", para recordar que Cs, todavía en la oposición, criticaba al Gobierno de Ahora Madrid "que sólo hablara del centro".

Aún así, el Gobierno municipal quiere sacar la ordenanza en un Pleno extraordinario en julio. "Para eso vamos a poner todos los medios. Siempre hemos destacado por tener capacidad negociadora, como tiene en sí mismo un gobierno de coalición. Si no quedase más remedio sería en septiembre", ha contestado a la prensa.