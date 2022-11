Villacís defiende a Almeida y llama a defender la libertad de expresión: "No participo en la cultura de la cancelación"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este jueves al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por sus palabras en referencia a la calle de Millán Astray, así como ha llamado a defender la libertad de expresión y a desterrar la "cultura de la cancelación".

"A mí no me parece, que lo he escuchado, no me parece que le hiciese una loa, y por si hubiera duda, él lo ha aclarado", ha manifestado ante los medios de comunicación a las puertas de Cibeles.

Villacís ha criticado que el Gobierno considere que "eso vulnere la Ley de Memoria Democrática", pero "que se hagan homenajes a terroristas no les parece que sea vulnerarla, pactar con Bildu que ha asesinado a muchos españoles, no se lo parece".

Considera que "hay un doble rasero", ya que "la cultura de la cancelación la practica tanto un lado como otro", y por ello ha llamado a "defender la libertad de expresión en un lado y en otro". "No participo en esta cultura de la cancelación y el Gobierno hace muy mal gastándose los recursos de españoles en algo que es una cuestión absurda", ha apuntado.