Villacís dice que la capital será "un reducto" de tranquilidad y prosperidad frente al Gobierno de Sánchez

Publicado 08/01/2020 14:23:24 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado hoy que no le gusta que "España dependa de aquellos que quieren romper" el país con motivo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha lanzado "un mensaje de tranquilidad", al afirmar que la capital se convertirá en "un reducto" de la prosperidad y la certidumbre en momentos de crisis.

Preguntada en un acto sobre el nuevo Gobierno de Sánchez, Villacís ha reconocido que no le gusta que "España tenga que depender de aquellos que quieren romper España" y de quienes les "importa un comino el Gobierno de España". "No me gusta un gobierno, que en definitiva, le guste a Bildu y a Esquerra", ha dicho.

Tras ello, ha querido lanzar a madrileños y españoles "un mensaje de tranquilidad", ya que "desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid van a encontrar la sensatez que no encontrarán en el próximo gobierno".

"La capital seguirá creyendo en la Constitución y así la defenderá, en la prosperidad, y la defenderá. Nos convertiremos en un reducto de tranquilidad, prosperidad y certidumbre que es lo que se necesita en momento inciertos de crisis económica y territorial. Seguiremos peleando por la tranquilidad, certidumbre y sensatez", ha subrayado.