Villacís dice al PP que "un cambio de sede es un cambio de sede, no una renuncia a las responsabilidades"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha dirigido este miércoles al PP para decirles que "un cambio de sede es un cambio de sede" pero no "una renuncia a las responsabilidades que se deben asumir".

Así ha valorado Villacís el cambio de sede de los 'populares' tras anunciar ayer su presidente, Pablo Casado, que dejaban la histórica Génova 13 para romper con el pasado.

Para Villacís, "cuando uno es de un partido, no lo es a beneficio de inventario", esto es, "no te quedas con las siglas, con los votos y renuncias a lo que has hecho mal, eso se tiene que asumir".

Además, ha afeado al PP que no quisiera formar el 'Cataluña Suma', donde los constitucionalistas estuviesen unidos, y lamenta que "ahora el separatismos es más fuerte que nunca". Ha pedido al PP que "aclare cuál es su hoja de ruta", ya que España está en una situación "muy complicada".

