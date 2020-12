Villacís dice que los Presupuestos municipales "no son el cuento de la lechera" y anima al resto de partidos a apoyarlos

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicalcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que los Presupuestos que prepara el Gobierno de la capital "no son el cuento de la lechera" y no se hacen "trampas al solitario" pues se ha hecho "un gran esfuerzo por cuadrar las cifras", y ha animado "a Vox y al resto de partidos políticos" a que los apoyen y así aprobarlos con un mayor consenso.

"Son unos presupuestos que no confían en que Sánchez nos vaya a dar la aportación a los ayuntamientos que ha dicho que nos iba a dar. No nos hemos hecho trampas al solitario y aún hemos conseguido bajar impuestos a las empresas, a los autónomos y a los ciudadanos porque sabemos que este año va a ser muy difícil", ha afirmado Villacís, tras participar en la presentación del libro 'El latido de Madrid' de Madridiario.

Asimismo, respecto a la aprobación de estos, ha asegurado que "va bien la cosa" aunque aún no cuentan con el apoyo de Vox pero que confían en que se puedan cerrar estos Presupuestos, no sólo con esta formación política, si no con el resto de la Corporación Municipal.

"Fuimos un ejemplo para los ciudadanos cuando supimos ponernos de acuerdo y que por encima de los partidos políticos seamos capaces de hacer cosas importantes en momentos extraordinarios. Me gustaría que los presupuestos siguieran por esta misma línea, los Acuerdos de la Villa fueron muy bien acogidos por la ciudadanía que quiere que los políticos nos pongamos a trabajar", ha destacado.

Finalmente, ha defendido que estos Presupuestos no van a machacar a los ciudadanos, si no que les va a aliviar, algo que ha considerado es "lo contrario a lo que hace Sánchez".