Villacís lamenta que "el gobierno morado haya encontrado su alfombra roja" con el PSOE

En Cs ven "claros vínculos entre la gente que está trabajando en el Ayuntamiento, con responsabilidades políticas, y el grupo de cooperativas Tangente"

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que "el gobierno morado haya encontrado su alfombra roja" con un PSOE que no ha criticado la actuación del Ejecutivo de Ahora Madrid en materia de contratación.

"Cuando hay un grupo que no quiere hacer los deberes y no lo hace ni para acusar...", ha criticado Villacís tras la comisión especial de Vigilancia de las Contrataciones. En ella la portavoz del PSOE, Érika Rodríguez, ha lanzado a Cs que no fueron "tan quisquillosos" con el "solapamiento de un cargo público que era apoderada de una empresa", en referencia a Villacís.

En la misma línea, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha remachado que él personalmente cree que a la portavoz de Cs "se le olvidó" incluir en el perfil profesional municipal que era apoderada de una empresa en la que trabajó hace tiempo. "No lo puso, es un caso muy de libro", ha ironizado.

"No soy apoderada, nunca lo he sido. Era un cese de facto que no se había producido y en cuanto vi que seguía dado de alta lo que hice al día siguiente fue tramitar mi baja y comunicarlo al Portal de Transparencia con el secretario del Pleno", ha contestado Begoña Villacís.

La edil ha añadido que todo ha quedado registrado pero que en el PSOE "no quieren hacer los deberes ni hacen la más mínima labor de control al gobierno al que están apoyando". "El gobierno morado ha encontrado su alfombra roja porque hoy parecía que Ahora Madrid tenía dos portavoces", ha criticado la concejala de la formación naranja. Así, Villacís ha instado al PSOE a "cuestionar" algo a Ahora Madrid porque "no es malo y tras cuestionar se encuentra la verdad".

Tanto ella como la portavoz de Cs en la comisión, Silvia Saavedra, han coincidido en que existen "claros vínculos entre la gente que está trabajando en el Ayuntamiento, con responsabilidades políticas, y el grupo de cooperativas Tangente". También ha cargado Saavedra contra el que considera uso excesivo de la contratación menor, "un as en la manga de la Administración cuando quiere adjudicar a dedo".

"SÓLO INVITAN A TANGENTE, QUÉ CURIOSO"

"Casualmente sólo invitaban a las contrataciones a empresas de Tangente, qué curioso", ha añadido la concejala, que ha cifrado en 3 millones de euros los contratos adjudicados a este grupo de cooperativas. "Además los contratos menores tienen unos requisitos, como servir para algo urgente, con una necesidad justificada", ha recordado.

"¿La había para hacer un huerto urbano? Se utiliza esta vía para dárselo a dedo a esta red con claros vínculos con Ahora Madrid", ha declarado Silvia Saavedra.