Villacís llama a "dar una oportunidad a la ordenanza de terrazas" por sus "soluciones quirúrgicas" a los problemas

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a "dar una oportunidad a la ordenanza de terrazas" al incluir instrumentos como las 'zonas saturadas', que ofrecen "soluciones quirúrgicas" a los problemas.

Después de que ayer se aprobara la modificación de la ordenanza con el apoyo de Cs, PP y Grupo Mixto, la vicealcaldesa ha señalado tras la inauguración del centro de mayores Margarita Salas que el Gobierno "no ha dejado de hablar con los vecinos nunca".

"Ayer vi a algunas asociaciones vecinales, que tienen mi teléfono personal, saben que pueden llamar siempre que quieran y que siempre cojo el teléfono. Nosotros no hemos dejado de hablar con los vecinos nunca. Demos una oportunidad a la ordenanza", ha trasladado a la prensa.

Villacís ha defendido que antes de la modificación de la ordenanza, que databa de 2013, "no había ningún instrumento para abordar situaciones como la de Ponzano más allá de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que es eficaz pero tarda en implantarse año y medio pero mientras los vecinos están tolerando lo intolerable, que es convivir con ese nivel de ruido".

"Ahora ya tenemos una herramienta, que es la zona saturada, ahora ya podemos hacer un tratamiento quirúrgico y solucionarlas", ha remarcado la vicealcaldesa.

"TAMBIÉN HAY MADRID FUERA DE PONZANO"

Villacís ha señalado que ayer se aprobó una modificación normativa "para la totalidad de Madrid, incluso para fuera de Ponzano, porque también hay Madrid fuera de Ponzano", ha declarado, después de cargar contra el PSOE, partido del que ha criticado que "hace mucho que se olvidaron de los barrios que están más allá de la M-30, donde están prácticamente la mitad de las terrazas".

El texto aprobado "sirve para regular la totalidad de Madrid y que el 31 de enero no se vayan a la calle miles de trabajadores, que hubieran estado firmando el finiquito si no fuera por la ordenanza". También "para acometer situaciones puntuales de falta de convivencia que se están produciendo".

A LOS SOCIALISTAS "NO SE LES SUELE DAR DEMASIADO BIEN LOS TRIBUNALES"

Ante la amenazada de la portavoz socialista, Mar Espinar, de estudiar un posible recurso judicial a la modificación de la ordenanza, la vicealcaldesa ha contestado que "hagan lo que quieran" pero que echa en falta que los socialistas le transmitieran en alguna de las reuniones de terrazas a las que sí "que hubiera algo ilegal" porque entonces "lo hubiera arreglado".

"No lo han dicho, ¿por qué no lo han dicho antes? Y no se les suele dar demasiado bien los tribunales. Además estarían discutiendo el trabajo hecho por técnicos del Ayuntamiento", ha zanjado.