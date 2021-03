Villacís no contempla "riesgo de fuga" entre los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Madrid

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva Permanente de Cs, Begoña Villacís, ha negado este jueves que pueda existir un "riesgo de fuga" entre los concejales de la formación 'naranja' en el Consistorio.

"No temo por la salida de ninguno de mis concejales ni de mis vocales vecinos, ni veo a Almeida siguiendo esta indeseable senda marcada desde Génova. Me fío. No hay riesgo de fuga", ha trasladado en una entrevista con OndaMadrid, recogida por Europa Press.

Villacís ha defendido al "PP que hay en el Ayuntamiento de Madrid" con el que están "gobernando bien". "Nos demostramos lealtad y sigo confiando en ellos. Sé que José Luis no lo haría", ha apostillado.

Ha recordado que "en todas las comunidades donde gobierna el PP, salvo Galicia, lo hace gracias a Cs". "Hicimos un pacto sumamente generoso, y mantenemos una relación de lealtad que no deberían manchar. Deberíamos estar concentrados en las políticas y en los ciudadanos", ha expresado a renglón seguido

Sobre el fracaso de la moción de censura en Murcia, Villacís ha lamentado que los 'naranjas' no supieron explicar "lo que estaba sucediendo" con "los contratos troceados" pues se encontraron "33.000 contratos menores en un presupuesto como Murcia que tenían tres ofertas de la misma cuenta corriente y contratos troceados por valor de un millón de euros".

Requerida por la posibilidad de que Ignacio Aguado repita como candidato de Cs a la Comunidad de Madrid en los comicios del 4 de mayo, la vicealcaldesa capitalina ha valorado el "trabajazo" que ha llevado a cabo "como vicepresidente". "Hemos tenido que trabajar muy intensamente con las consejerías y tiene esa experiencia de gestión, pero lo tienen que decidir los afiliados de Cs", ha concluido.