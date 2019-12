Villacís no puede apoyar la propuesta de Más Madrid porque es una "enmienda a la totalidad" de los presupuestos

Publicado 10/12/2019 13:13:00 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal no se puede aceptar la propuesta de Más Madrid para llegar a un acuerdo para desbloquear los presupuestos sin los votos de Vox porque es una "enmienda a la totalidad" de las nuevas políticas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Villacís ha asegurado que para ser una propuesta "honesta" debería ser "posibilista", no una "enmienda a la totalidad" de los nuevos presupuestos municipales de 2020.

Más Madrid se ha ofrecido con sus votos a desbloquear el proyecto de presupuestos de 2020 con una oferta de "mínimos", en la que se incluye la ampliación de Madrid Central, aumentar en un 45 por ciento los servicios de atención y acogida a víctimas de violencia de género y sus hijos, entre otras, de cara a que el Gobierno municipal de PP y Cs no tenga que depender de Vox.

A su vez, ha reprochado que se lance primero a la prensa cuando en los casos en que hay voluntad de llegar a un consenso se hace una primera toma de contacto y se remite documentación sobre ella, algo que a su juicio no ha ocurrido.

Por ello, la vicealcaldesa enmarca el planteamiento de Más Madrid en la "estrategia política" y ha enfatizado que la formación quiere, por ejemplo, volver al "bloqueo urbanístico" al recuperar el planteamiento de la exalcaldesa Manuela Carmena para los desarrollos del sureste, que en su opinión fomentó la subida de un 35 por ciento en los precios de la vivienda.

También ha dicho que los años de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid fueron la "época del rodillo" parlamentario con "poco respeto" al trabajo de la oposición a la hora de valorar sus enmiendas.

En contraposición, Villacís ha apuntado que el nuevo equipo de Gobierno municipal va a ser "más plurales y tolerantes" al estar abierto a alcanzar acuerdos sobre enmiendas parciales.

La vicealcaldesa ha apuntado que hay algunas cuestiones planteadas en las que existen puntos en común y en las que ya trabajan, como es el caso de la lucha contra la violencia machista. Así, ha destacado que se van a abrir dos centros en la capital, uno para tratar a víctimas de violencia de género y otro para atender a mujeres víctimas de trata.

"Si ellos no quieren que seamos rehenes de nadie tienen que aportar una propuesta posibilista y no lo han hecho (...) No se puede plantear una enmienda a la totalidad", ha remachado Villacís.