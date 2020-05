Villacís es optimista con poder entrar en la fase 1 el 11 de mayo por la "capacidad de respuesta" de la región

La apertura de parques está sobre la mesa, pero el Ayuntamiento quiere evitar que se vuelvan "focos de concentración"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado este lunes optimista con la posibilidad de que la región madrileña pueda entrar en la Fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo por la "capacidad de respuesta" que ha mostrado ante la pandemia del coronavirus.

"Tenemos el conocimiento y cómo opera un confinamiento. No hay que despejar incógnitas porque las hemos respondido ya", ha asegurado la líder 'naranja' en el Consistorio en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press', en la que ha subrayado la calidad de las "infraestructuras y servicios públicos" de la región. Las distintas provincias deben remitir al Ministerio de Sanidad antes del miércoles si estarían interesadas en cambiar de fase.

Son estos elementos los que entiende la vicealcaldesa que han hecho que Madrid haya "evolucionado" rápidamente y haya rebajado las altas tasas de contagio del Covid-19, que "ha azotado especialmente" a la capital, que ha alcanzado "unas cifras que no se comparan con ninguna otra a nivel nacional".

En esta línea, ha recordado que desde Madrid se tomaron medidas "días antes que el Gobierno central" y que el "know how" ante el coronavirus y la creación del propio Ifema permitiría una respuesta más rápida y efectiva.

Al respecto del acto de cierre del hospital de campaña de Feria de Madrid el pasado viernes, ha asegurado que ella no se sintió "segura" durante el evento en el que se concentraron varios cientos de personas y que será investigado por la Delegación del Gobierno por una posible vulneración de las normas del estado de alarma.

"Mientras estaba ahí me estaba pareciendo mal lo que estaba viendo", ha afirmado la vicealcaldesa, quien ha admitido también arrepentirse de participar en el 8M. Entiende así que se debe trasladar una imagen de responsabilidad desde las instituciones y que "esas imágenes no ayudan mucho".

ABRIR LOS PARQUES, SOBRE LA MESA

Por otro lado, también ha explicado por qué continúan cerrados los parques de la capital, a pesar de que desde la oposición municipal se ha solicitado su apertura para aliviar las concentraciones de gente en las calles tras las medidas de relajación del confinamiento que entraron en vigor este puente de mayo.

"A día de hoy se puede andar por el resto de la ciudad, si abriésemos los parques sabemos que esta gente que está en la calzada acudiría", ha apuntado Villacís, quien considera que se podrían volver "polos de atracción" y que con su clausura se ha evitado "un foco de concentración".

Aún así, ha asegurado que esta medida se encuentra sobre la mesa y que se está valorando, pero ha apuntado que se está yendo" con mucho cuidado" por el impacto de la pandemia en la capital y que desde el Ayuntamiento es "prioritario controlar los riesgos"; y que los parques pueden acabar funcionando como "lugares de estancia y no de paseos", en contra de lo decretado.

"Queremos pensar que hemos salido de la pesadilla, pero esa no es la realidad", ha incidido la vicealcaldesa. Este mensaje lo ha lanzado especialmente a aquellos que, con las medidas de levantamiento parcial del confinamiento, se han reunido en la calle y han obviado las directrices, como es el caso de los 30 botellones que se registraron en la ciudad la noche del sábado. "Son la viva prueba de que hay gente que no asume que vivimos en una situación de alarma", ha censurado la edil, quien ha pedido no echar por la borda "el sacrificio" ya que no se podría "permitir una recaída".

PIDE QUE LA HOSTELERÍA NO SE REABRA "A BROCHA GORDA"

En otra clave, ha pedido al Gobierno central que la estrategia del sector de la Hostelería no se defina desde Moncloa "a brocha gorda" y entiende que es "más interesante" atender al espacio entre mesas que a la apertura del terrazas con una capacidad del 50 por ciento respecto a su ocupación habitual.

Así, ha destacado que desde el Consistorio han trabajado para poder garantizar la permanencia de estas empresas y que, entre otros, quieren ampliar el espacio de las terrazas para, de esta manera, aumentar el volumen de negocio de las mismas. "El objetivo del Ayuntamiento es que las empresas resistan como sea, con ocho trabajadores menos, que resistan con un préstamo, como sea", ha aseverado la vicealcaldesa, quien ha recordado que "las que mueren no van a emplear a más gente".

Por último, ha puesto en valor la actitud dialogante y cooperativa entre el Gobierno local y la oposición en la capital, donde se "ha aparcado el tema partidos para favorecer la política a largo plazo" ante la pandemia y "está funcionando". Cree que esta unidad traslada un mensaje que hace más propicio a los ciudadanos a "hacer suyas" las medidas adoptadas desde el consenso. "Es relativamente fácil extender la mano como Gobierno pero por la oposición es un acto de generosidad que aprecio", ha concluido.