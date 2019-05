Villacís pide a Carmena que deje de tratar a Cs como "menores de edad": "No somos sus nietos, somos adultos"

Publicado 12/05/2019 12:54:19 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este domingo a la alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Manuela Carmena, que deje de tratar a la formación 'naranja' "como menores de edad", porque ellos no son "sus nietos", sino "madrileños y adultos".

Así se lo ha solicitado Villacís a la regidora, durante un acto celebrado en la Plaza de Chamberí, para la presentación del equipo para las elecciones europeas, donde también han participado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; el candidato de Cs al Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el candidato de Cs a la Comunidad, Ignacio Aguado.

En referencia a que ayer la alcaldesa dijera en un acto de campaña de su partido que las mujeres de Cs que se aliaron con Vox en Andalucía "no son feministas", Villacís ha asegurado que muchas mujeres votan al partido 'naranja' porque precisamente creen en la "libertad" y en la igualdad".

"Carmena, ¿cree de verdad que no estoy interesada en la libertad y la igualdad? ¿Que nosotros no vamos a pelear por la igualdad real entre hombres y mujeres ni por la conciliación? ¡Vamos por favor!, deje de tratarnos como menores de edad. No somos sus nietos, somos madrileños y somos adultos", le ha espetado.

En este punto, la candidata de Cs a la Alcaldía ha indicado que la libertad se defiende en Europa y en Madrid, ante "un Gobierno de la nación en manos de populistas y nacionalistas", por lo que ha pedido el voto de todos los madrileños para "desbancar" al proyecto "caduco" de Carmena.

"Merecemos proyectos que se conviertan en una realidad y todo eso lo podemos hacer nosotros. Con nuestra responsabilidad, con la movilización, que todo el mundo salga a votar, vamos a sacar del Gobierno a Carmena y darle a Madrid el proyecto liberal que se merece y que todo el mundo sea tratado con igualdad y con respeto", ha defendido.

Para Villacís, la gente ya quiere "sensatez, no sectarismo" porque está harta del "populismo de Carmena" y creen que ha llegado el momento necesario para que "se defienda la libertad" desde Madrid y desde Europa.