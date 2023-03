Villacís pide regular la gestación subrogada altruista porque "no hay compra, no hay alquiler y no hay explotación"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado este miércoles a la necesidad de que España regule la gestación subrogada altruista, en la que, ha defendido, "no hay compra, no hay alquiler y no hay explotación". "No son vientres, son mujeres libres de prestar su consentimiento sin necesidad de tutelas de ministras supuestamente feministas. Déjenos en paz decidir", ha lanzado a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

A raíz de que el foco mediático se haya centrado en la decisión de la actriz y presentadora Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos, la vicealcaldesa madrileña ha explicado su postura a través de Twitter, donde ha pedido "no juzgar la gestación subrogada por un caso mediático".

"Hay muchas familias en España que no pueden tener hijos. Decía Sonia, una mamá por gestación, que el cáncer le quitó la posibilidad de ser madre pero no le quitó la ilusión de serlo, familias LGTBI* Por eso buscan soluciones fuera, en países con regulaciones más o menos garantistas", ha explicado.

Por ello, sostiene que "la solución es regular en España la gestación subrogada altruista", para a renglón seguido, enumerar los requisitos que deben coincidir para ello. En el caso de la gestante, "ser mayor de 25 años, haber sido madre, suficiencia económica o altruismo y tener nacionalidad o residir legalmente en España".

Tampoco se permitiría esta subrogación con antecedentes penales o de abuso de drogas ni alcohol. Tampoco se puede haber sido gestantes por subrogación más de una vez con anterioridad.

A los padres se les pide "tener entre 25 y 45 años y, en el caso de parejas, al menos uno de los dos debe cumplir este requisito". "Estar casadas o ser parejas de hecho, así como suficiencia económica y tener nacionalidad o residir legalmente en España", son otros de los requisitos. Del mismo modo, se exige "no tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol".