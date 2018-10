Villacís reprocha a Carmena sus "bronquitas": "No estamos para hacerles masajes, sino oposición"

Publicado 25/10/2018 15:34:59 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño, Begoña Villacís, ha reprochado este jueves a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, sus "bronquitas" contra la oposición, y le ha recordado que su función no es "hacerles masajes".

"Hemos traído posibles casos de nepotismo y lo único que hacen es echarnos bronquitas, vamos a hacer oposición como entendemos que hay que hacerlo... no estamos para hacerles masajes, sino para hacer oposición", ha expresado Villacís tras la comparecencia de Carmena.

La portavoz de la formación 'naranja' ha calificado a Carmena de "egocéntrica" tras decir que no vio a ediles de otros grupos en el South Summit. "Yo también estuve, no la vi, y no soy tan egocéntrica como para pensar que fui la única que estuvo", ha apuntado.

Además, ha reprochado a la regidora que en su discurso no haya hecho mención a la vivienda en la capital, o a la situación de la limpieza. "Han batido récord de nombramientos y subvenciones a dedo. Todo esto sí lo pueden hacer", ha indicado.