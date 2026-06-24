La visita del Papa, la incautación de 600kg de cocaína o la periodista Mar García, reconocidos por Policía Municipal

Acto Policía Municipal - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora que ha hecho posible la visita de León XIV a la capital, los agentes que incautaron más de 600 kilos de cocaína en una persecución o la periodista de Onda Madrid Mar García han sido reconocidos este miércoles por la Policía Municipal de Madrid en el marco de los actos para conmemorar el día de su patrón, San Juan.

El Paseo de Coches del Parque del Retiro ha vuelto a ser escenario así del día grande de la Policía Municipal de Madrid, presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha pasado revista a las unidades del Cuerpo a su llegada hasta llegar al escenario principal, donde lo ha recibido la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Almeida ha trasladado su agradecimiento a la Policía Municipal de Madrid y ha destacado que mientras la ciudad cuente con el Cuerpo, avanzará con seguridad "en tiempos complejos" en medio de "nuevas formas de delincuencia".

"Gracias por vuestros sacrificios. Por vuestra humanidad. Por vuestra profesionalidad. Por vuestra constancia. Gracias por vuestra contribución a esta ciudad maravillosa que es Madrid. Gracias por sustentar con vuestra lealtad nuestro presente y garantizar con vuestra entrega nuestro futuro", ha expresado.

El acto ha contado con la asistencia de responsables policiales y también representantes políticos municipales, entre otros, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; la portavoz socialista, Reyes Maroto; o el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Por otro lado, ha contado un año más con la ausencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha censurado tras no ser invitado a quienes tratan de hacer de esta celebración "una nueva ocasión para la división y la confrontación partidista".

En un mensaje en sus redes sociales, Martín ha trasladado su felicitación a los policías locales de la región por su "compromiso y lealtad inquebrantable" a la ciudadanía y las instituciones. "Su proximidad en el desempeño diario, y su magnífica coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son garantía de la prestación de un servicio ejemplar", ha remachado.

DESPEDIDA DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA

Tras el alzado de la bandera de España y el himno nacional, ha dado inicio la gala presidida por el primer edil y en la que se ha procedido a la entrega de los reconocimientos, premios y galardones de la Policía Municipal, entre ellos las Medallas del Cuerpo, las Cruces al Mérito y las Medallas al Mérito Profesional.

El jefe superior de la Policía Municipal de Madrid, el comisario general Oskar de Santos Tapia, ha tomado la palabra para destacar la labor policial en la seguridad y el día a día de la capital, articulando su discurso en una despedida, pues dejará el puesto tras cinco años al frente del Cuerpo.

Santos, que nació un 9 de noviembre, Día de la Almudena, ha incidido en que este será su último acto de San Juan de la Policía Municipal y, despidiéndose de forma "sincera" del Cuerpo, ha recordado "situaciones que superan a la ficción" y eventos y emergencias en las que ha prestado sus servicios en los últimos años, desde el Mundial de 1982 hasta la reciente visita de León XIV.

Martínez-Almeida ha sido el encargado de hacer entrega de las Medallas de la Policía Municipal a la Comisión Organizadora de la Visita del Papa León XIV, al Arzobispado de Madrid, al torneo de tenis Madrid Mutua Open y al Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil.

En concreto, la Comisión Organizadora de la visita papal ha sido distinguida por su "extraordinaria labor de planificación, coordinación e implantación logística" durante el acontecimiento que se produjo en Madrid entre el 6 y el 9 de junio. La Policía reconoce así el trabajo conjunto entre administraciones y seguridad.

Esta gestión permitió "salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público en escenarios de máxima complejidad operativa y de gran afluencia de personas", consiguiendo así una imagen internacional de Madrid como "ciudad segura, hospitalaria y altamente eficiente".

Por su parte, del Arzobispado de Madrid se ha reconocido su "extraordinaria e histórica colaboración" con la Policía Municipal; al Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil se le ha distinguido por su "sobresaliente labor en el impulso de la formación académica" y el consiguiente impacto que esto tiene en la "excelencia del servicio".

Finalmente, la cuarta Medalla ha recaído en el Madrid Mutua Open de Tenis, que en su 20º aniversario ha sido distinguido por su "gran aportación a la capital" y su "consolidada colaboración con los servicios de seguridad y emergencias". La Policía ha destacado la "gestión operativa y logística" de la organización, que derivan en el éxito a la hora de gestionar grandes flujos de visitantes.

MEDALLAS AL MÉRITO

Por otro lado, el alcalde y otras autoridades han otorgado 113 Medallas al Mérito Profesional a miembros del Cuerpo que, durante la prestación de sus servicios o fuera de él, se han distinguido en la realización de intervenciones "difíciles, arriesgadas o que han enaltecido la imagen de la Policía Municipal".

Entre los agentes distinguidos destacan cuatro policías de la Comisaría de Puente de Vallecas que lograron incautar más de 600 kilogramos de cocaína y un arma larga, asestando así un "fuerte golpe" al tráfico de drogas en la capital.

Junto a ellos, también se ha premiado a los agentes del Grupo de Siniestralidad Laboral de la Comisaría General de Policía Judicial y Seguridad que participaron en la investigación del siniestro en la calle Hileras, donde el pasado mes de diciembre colapsó un edificio en obras, causando la muerte de cuatro trabajadores.

98 CRUCES AL MÉRITO A POLICÍAS MUNICIPALES

Durante el acto también se han entregado un total de 131 Cruces al Mérito, 98 de ellas a agentes municipales distinguidos por sus virtudes profesionales y humanas en un periodo de diez años o más de servicio ininterrumpido y otras 33 a personas integrantes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y personal civil distinguidas por su colaboración con la labor de la Policía Municipal.

Entre estas últimas, las Cruces se han entregado a varios mandos y agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire, del Ministerio de Defensa, así como de otros cuerpos de Policía locales (como la Guardia Urbana de Barcelona).

También la han recibido el fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial del Tribunal Supremo, Mario Jesús Sanz Fernandez-Vega, y la fiscal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Audiencia Provincial de Madrid, María del Mar Cuesta, por su colaboración y apoyo a las comisarías de Policía Municipal de Madrid vinculadas a sus funciones específicas.

Otra Cruz al Mérito de la Policía Municipal ha ido a parar a las manos del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel González Morato, también subdirector general del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Por último, han recaído en varios responsables de diferentes áreas del Ayuntamiento de Madrid por su colaboración con las diferentes comisarías de Policía Municipal.

Tras rendir homenaje a los policías municipales fallecidos entonando 'La muerte no es final', el alcalde, junto al jefe superior de la Policía Municipal de Madrid, el comisario general Oskar de Santos Tapia, ha depositado una ofrenda floral. La ceremonia ha concluido con el tradicional desfile de las unidades del cuerpo.