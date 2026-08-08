Un visor ayuda a buscar el mejor sitio para ver el eclipse en Madrid y evitar obstáculos en el horizonte

Archivo - Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. - GOBIERNO - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Localizar un punto desde el que un edificio o un árbol no tape el eclipse solar del próximo 12 de agosto es el objetivo de un nuevo visor web que permite conocer la posición exacta que tendrá el Sol y buscar así el lugar idóneo para contemplar el fenómeno en la Comunidad de Madrid.

La herramienta puede resultar especialmente útil porque el eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte, a una altitud de entre 2,5 y 12 grados. Por ello, será necesario contar con una vista completamente despejada en dirección oeste-noroeste.

El visor permite comprobar con antelación las condiciones desde una ubicación concreta y buscar alternativas próximas si existen obstáculos. Así, se puede valorar si desde una plaza, un parque, una terraza u otro espacio abierto un bloque de edificios, una línea de árboles o una elevación del terreno se interpondrán en la dirección en la que aparecerá el Sol.

La herramienta está disponible en la página www.trioeclipses.es y se puede utilizar directamente desde cualquier navegador móvil o accediendo mediante un código QR, sin necesidad de registrarse.

Ha sido impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dentro de los preparativos para el denominado 'Trío de Eclipses' que se sucederá en España en 2026, 2027 y 2028.

Uno de sus objetivos es precisamente que los ciudadanos puedan encontrar un lugar adecuado cerca de su residencia o de su alojamiento de vacaciones y evitar desplazamientos innecesarios hacia enclaves que pueden acabar saturados y generar problemas de tráfico.

MÁS DEL 99% DEL SOL CUBIERTO EN MADRID CAPITAL

El eclipse comenzará en la Península Ibérica en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.32 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de Sol.

La jornada del 12 de agosto será excepcional en lo astronómico, con una suerte de 'doblete' en el firmamento que permitirá disfrutar también del punto álgido de las Perseidas esa misma madrugada.

En la Comunidad de Madrid, los municipios del norte de la Sierra estarán dentro de la franja de totalidad, mientras que Madrid capital y buena parte del área metropolitana y del sur de la región no alcanzarán la oscuridad total. En la ciudad, no obstante, la Luna llegará a cubrir más del 99% del disco solar.

Somosierra será el punto de la región donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 29 segundos. Muy cerca se situarán Buitrago del Lozoya, con 1 minuto y 19 segundos, y La Cabrera, con 1 minuto y 11 segundos. También destacan otros enclaves como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada.

Ante este acontecimiento, el Ejecutivo autonómico ha previsto habilitar 51 puntos de observación repartidos por toda la región. Además, Buitrago del Lozoya acogerá el 'Festival del Eclipse' en las piscinas de Riosequillo, con actividades familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar ese día un punto de observación oficial en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, en el distrito de Hortaleza.

Tras el eclipse total del 12 de agosto de este año, Madrid tendrá todavía por delante otras dos citas astronómicas destacadas. El 2 de agosto de 2027, la región amanecerá con un eclipse parcial notable, en el que el Sol se mostrará como una gran media luna menguante.

Como broche a este trío de eclipses, el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular que recorrerá la Península. Se observará de forma completa desde el sur y este de la Comunidad de Madrid, y en el resto como eclipse parcial al atardecer.

OBSERVAR EL ECLIPSE, SIEMPRE CON PROTECCIÓN

Cabe recordar que la elección de un buen lugar deberá ir acompañada en todo momento de una observación segura. Para mirar directamente al eclipse será necesario utilizar gafas especiales con certificación EN ISO 12312-2:2015 o instrumentos como telescopios, prismáticos y cámaras equipados con filtros solares certificados

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, al igual que los cristales ahumados o las radiografías, y tampoco debe observarse directamente a través del móvil o de una cámara que no disponga del filtro correspondiente.