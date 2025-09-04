Vitaldent abre tres nuevas clínicas en la Comunidad y alcanza los 79 centros en la región

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitaldent, la marca pionera de Donte Group, ha abierto nuevas clínicas en el barrio de Entrevías de Madrid y en los municipios de Coslada y Arroyomolinos y eleva así su presencia en la Comunidad de Madrid al alcanzar los 79 centros.

En un comunicado, la compañía ha subrayado estas tres nuevas aperturas suponen "un paso más" en su compromiso "por acercar la odontología de calidad a todos los rincones del país" y reafirma su posición "como una de las principales redes del sector" en España, donde cuenta con 400 clínicas propias.

Así, el nuevo centro de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, está ubicado en el número 28 de la calle Sierra de Contraviesa. Con una superficie de 170,46 metros cuadrados, cuenta con dos gabinetes completamente equipados y dotados de tecnología de última generación.

Además, dispone de un equipo de profesionales preparados para atender desde casos de ortodoncia, odontología general y prostodoncia, hasta casos más complejos que requieren cirugía.

En cuanto a la accesibilidad, se encuentra en un punto estratégico, a seis minutos de la estación de Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías (líneas C-2 y C-7) y a unos 20 minutos caminando de la estación de Nueva Numancia (Línea 1 de Metro), además de la red de autobuses (102, 103, 111, 144 y N11) y con facilidades de aparcamiento.

"Nos hace mucha ilusión formar parte de una red reconocida en todo el país. La apertura de esta clínica en un barrio residencial de Madrid mejora la atención bucodental en la ciudad y facilita a los madrileños el acceso a servicios de calidad. Este nuevo proyecto es un reto y una oportunidad para seguir poniendo el bienestar de los pacientes en el centro de nuestro trabajo", ha destacado Omar García, director de Vitaldent Entrevías.

NUEVO CENTRO EN COSLADA

En Coslada, el nuevo centro ocupa el número 21 de la calle México, a tres minutos a pie de parada de autobús urbano e interurbano (líneas 2, 288) y a cuatro minutos de la parada de autobús de la línea 287.

Un centro de 173 metros cuadrados que dispone de cuatro gabinetes totalmente equipados para garantizar la comodidad del paciente y la eficiencia del equipo médico. Entre las tecnologías incorporadas, también destaca la herramienta CBCT (por sus siglas en inglés, Cone Beam Computed Tomography).

Según Vitaldent, ha sido diseñada para dar respuesta a una población diversa y dinámica, cada vez más consciente de la importancia de la prevención y la estética dental.

"Nace con la vocación de ser un referente en salud bucodental en el municipio, con el objetivo de acercar a cada vez más personas tratamientos de máxima calidad. Lo hacemos a través de una atención personalizada y profesional, apoyada en tecnología de vanguardia y siempre pensando en el bienestar integral de cada paciente", ha explicado la directora de la clínica, Andreina Pinho.

LA CLÍNICA DE ARROYOMOLINOS

En cuanto a la clínica de Arroyomolinos, enfocada a las necesidades de las familias, está ubicada en el Centro Comercial Alcampo, a la entrada de la localidad por la Avenida de la Unión Europea. Se trata de un entorno tranquilo y accesible, con varias líneas de autobús (1A, 495, 498, 499) a cuatro minutos a pie y zonas de fácil aparcamiento.

El centro, con 126 metros cuadrados, dispone de cuatro gabinetes completamente equipados con tecnología de última generación, como la tecnología CBCT 3D, una herramienta de diagnóstico por imagen en 3D que ofrece una visión precisa y detallada de las estructuras dentales y maxilofaciales, lo que permite una planificación clínica más segura y personalizada.

"Es un orgullo formar parte de esta red de referencia en nuestro país. Estamos listos para comenzar esta nueva etapa y seguir ofreciendo la mejor atención bucodental a nuestros vecinos de Arroyomolinos. El equipo está comprometido con brindar una atención cercana, honesta y de calidad, para que cada paciente se sienta acompañado y bien atendido desde el primer día", ha destacado su directora, Zulema Dévora.