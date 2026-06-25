Vithas crece en Madrid con un nuevo centro médico en Alberto Alcocer

Centro Médico Vithas Chamartín - VITHAS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vithas amplía su red asistencial en Madrid con la apertura de un nuevo centro médico en la avenida de Alberto Alcocer, junto al Paseo de la Castellana, con una cartera asistencial de 22 especialidades y un equipamiento tecnológico de vanguardia.

El Centro Médico Vithas Chamartín, que cuenta con el respaldo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa para garantizar una atención integral en todas las fases de proceso asistencial, cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados y dispone de 15 consultas, ha indicado el grupo en un comunicado.

De esta forma, ofrecerá una atención y servicio de especialidades como ginecología, cardiología, dermatología, psicología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, neumología, aparato digestivo, traumatología, endocrinología, alergología, angiología y cirugía vascular, cirugía general, cirugía plástica, tratamiento del dolor, urología y traumatología de columna. Además, también contará con los servicios de farmacia, enfermería y análisis clínicos con área de extracciones.

Está dotado además con la tecnología médica de última generación orientada tanto al diagnóstico de precisión como al abordaje avanzado en distintas especialidades, ha resaltado Vithas.

Así, en el ámbito diagnóstico, dispone de tecnología para monitorización cardiológica, como sistemas de electrocardiograma, Holter ECG y monitorización ambulatoria de presión arterial para el estudio y seguimiento de arritmias, palpitaciones e hipertensión. En neumología, cuenta con el equipamiento necesario para realizar pruebas de función pulmonar, medición de óxido nítrico exhalado y control respiratorio orientado al abordaje del asma y otras patologías respiratorias.

Igualmente, el área de otorrinolaringología incorpora sistemas de exploración endoscópica para la valoración de fosas nasales, garganta y vía aérea superior, mientras que oftalmología dispone de tecnología para el estudio de retina, graduación visual, biometría ocular y diagnóstico de patologías oftalmológicas.

El centro está dotado también con equipamiento específico para dermatología y medicina estética, incluyendo plataformas láser de última generación para tratamientos cutáneos, vasculares y regenerativos, con aplicaciones también en ginecología regenerativa y salud íntima femenina.

Además, la colaboración y el respaldo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa permite ofrecer una atención integral y coordinada a los pacientes en todas las fases del proceso asistencial, complementando la actividad ambulatoria con acceso a pruebas diagnósticas avanzadas, hospitalización y procedimientos quirúrgicos cuando sea necesario.

Desde Vithas han subrayado que este nuevo centro se presenta como "un espacio sanitario moderno, accesible, exclusivo y altamente resolutivo, centrado en una atención cercana y eficaz" y con una oferta de asistencia ambulatoria integral, apoyada en tecnología terapéutica y diagnóstica avanzada "que refuerzan la apuesta de Vithas por la medicina de precisión, personalizada y adaptada a las necesidades de los pacientes".

"Este nuevo espacio refuerza el compromiso de Vithas con la excelencia asistencial, la innovación y el cuidado integral de la salud, acercando servicios médicos de referencia a la población y respondiendo a las necesidades actuales de cada paciente", han resaltado.