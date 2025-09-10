Vithas Madrid Aravaca apuesta por una unidad pionera para la detección precoz del cáncer en población sana

Vithas Madrid Aravaca pone en marcha una unidad pionera para la detección precoz del cáncer - VITHAS

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca apuesta por la creación de la Unidad de prevención y diagnóstico precoz de cáncer (UPREO) con el objetivo de conseguir una detección precoz de cáncer y pensada para población sana a partir de los 40 años.

En un comunicado, se ha remarcado que el Instituto Oncológico Vithas de Madrid apuesta por incluir este programa de cribado tumoral molecular en el centro a fin de mejorar el pronóstico y evitar la mortalidad prematura o la discapacidad asociada a la misma.

En esta unidad se llevarán a cabo tanto pruebas convencionales como pruebas moleculares de última generación, adaptadas al riesgo individual de cada paciente, han explicado en un comunicado.

Entre estas últimas, que permiten identificar mutaciones asociadas al desarrollo de múltiples tipos de cáncer antes de que estos presenten síntomas, se incluyen test pantumoral en sangre, capaz de detectar más de 50 tipos diferentes de tumores, y test multitumoral para mujeres, que permite el diagnóstico precoz de cáncer de mama, útero, ovario y cuello uterino.

A ellas se suman las pruebas convencionales como analítica de sangre y orina, detección de marcadores tumorales, pruebas de imagen de mama, TAC torácico de baja radiación (especialmente indicado para fumadores y exfumadores) o endoscopias.

"Si conseguimos detectar el cáncer en sus fases más iniciales a más pacientes, conseguiremos mayores tasas curación con tratamientos menos agresivos", ha destacado Lisardo Ugidos, director de Investigación Clínica del Instituto Oncológico Vithas en Madrid.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Entre el 30 y el 50% de las defunciones se podrían prevenir mediante medidas orientadas a modificar o evitar los principales factores de riesgo y aplicar estrategias de prevención basadas en pruebas científicas.

Se curan el 65% de los pacientes con cáncer, un porcentaje que se eleva al 90% cuando se diagnostican en estadios iniciales. Aunque con la incorporación de los programas de cribado se ha mejorado considerablemente la supervivencia, la mayoría de los tumores malignos no tienen pruebas este tipo implementadas a nivel nacional.