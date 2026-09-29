Vithas Madrid La Milagrosa incorpora una consulta de asesoramiento genético para identificar enfermedades hereditarias

Genética - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha incorporado a su cartera de servicios una consulta especializada de asesoramiento genético para diagnosticar e identificar enfermedades hereditarias, lo que permite conocer y anticiparse a sus posibles consecuencias médicas, psicológicas y familiares.

De esta forma, este nuevo servicio está diseñado para interpretar los antecedentes familiares, informar sobre herencia genética y explicar las implicaciones que estos factores pueden tener en la salud de cada persona, facilitando la toma de decisiones adaptadas al riesgo individual de desarrollar determinadas enfermedades.

Desde el centro hospitalario han explicado que la consulta está especialmente indicada para personas con antecedentes familiares de patologías con posible componente hereditario, como determinados tipos de enfermedades cardiovasculares, epilepsia o enfermedades neurodegenerativas.

También va dirigida a personas con sospecha o diagnóstico confirmado de una enfermedad genética y a pacientes que desean realizarse o comprender mejor un estudio genético.

Además de los pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad genética, también está indicada para parejas que desean tener un hijo y quieren saber los riesgos posibles de la gestación o para aquellas mujeres embarazadas que quieren conocer las distintas opciones de diagnóstico prenatal.

"Uno de los principales objetivos es ayudar a los pacientes a entender cómo puede influir la herencia genética en el desarrollo de determinadas enfermedades y cuál es la probabilidad de haber heredado o de transmitir ciertas alteraciones genéticas a sus descendientes", ha explicado Javier Garralda, farmacéutico especialista en análisis clínicos y asesoramiento genético en Vithas Madrid La Milagrosa.

Segúun ha indicado, esto permite identificar "el riesgo, realizar las pruebas necesarias y diagnosticar enfermedades genéticas para interpretar los resultados y valorar sus posibles implicaciones familiares". "La evolución de las técnicas de laboratorio y de los estudios genéticos que ofrecemos han transformado la forma de prevenir, diagnosticar y abordar numerosas enfermedades", ha remarcado el responsable de Análisis Clínicos del centro madrileño.

En concreto, las herramientas de las que se dispone actualmente permiten obtener una información "clave" a la hora de tomar medidas preventivas, establecer planes de seguimiento personalizados y tomar decisiones determinantes en la salud de los pacientes, la planificación familiar o el diagnóstico precoz.

En un comunicado, el centro ha subrayado que la incorporación de esta consulta de asesoramiento genético refuerza su apuesta "por una medicina cada vez más personalizada, preventiva y centrada en el paciente, facilitando el acceso a una información genética que permita comprender mejor la situación actual y anticipar posibles riesgos futuros".