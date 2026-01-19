Vithas Madrid La Milagrosa incorpora un equipo de referencia "altamente especializado" para reforzar Traumatología

Traumatología Vithas Madrid La Milagrosa - VITHAS

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha reforzado su servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología con la incorporación de un equipo de especialistas "de amplia trayectoria y alta especialización".

En un comunicado, el centro hospitalario ha detallado que se trata de un "refuerzo estratégico" con traumatólogos de primer nivel y una estructura "basada en la subespecialización funcional, así como en la colaboración, para cubrir todas las áreas de la especialidad y ofrecer un abordaje integral de las patologías del aparato locomotor".

Con este refuerzo, la unidad ofrece nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, cirugía artroscópica y estrategias de preservación articular para ofrecer tratamientos más precisos, menos agresivos y que permiten una recuperación funcional más rápida y segura.

Además, el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro madrileño está especializado en el tratamiento quirúrgico de cadera y rodilla, lesiones de hombro, codo y mano, así como en patología de rodilla, tobillo y pie, aplicando técnicas avanzadas.

Este equipo también cuenta con experiencia en traumatología general, incluyendo la gestión integral de accidentes de tráfico y una especial dedicación a la cirugía ambulatoria. "Este nuevo proyecto nace con la vocación de convertirse en un referente de la sanidad madrileña a través del rigor clínico, la excelencia técnica y un trato humano y cercano", ha explicado la doctora Elvira Iglesias Durán, jefa del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital.

Un refuerzo que, además, tendrá como eje central el paciente. "Hemos diseñado un plan estratégico y un modelo asistencial centrado en el paciente, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a consultas, mejorar la agilidad de las pruebas diagnósticas, promover la excelencia técnica, la innovación continua y potenciar la humanización y la cercanía como valores diferenciales. Se trata de volver a la medicina de siempre con la tecnología de hoy", ha apuntado.

Todo ello, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de atención traumatológica, impulsada por el envejecimiento de la población, el aumento de patologías degenerativas y la mayor incidencia de lesiones asociadas a la práctica deportiva, lo que exige servicios cada vez más especializados.

"Esta incorporación amplía de forma significativa la capacidad asistencial y quirúrgica del centro para convertirse en un hospital de referencia en traumatología en Madrid", ha subrayado Olga Rodríguez, directora médica del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.