Vithas Madrid La Milagrosa refuerza su servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial con un equipo de alta especialización

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha reforzado su servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial con la incorporación de un nuevo equipo "de referencia" en áreas de alta complejidad y de reducida oferta en la sanidad privada madrileña.

En un comunicado, ha subrayado que el centro sanitario da así un paso más hacia una atención integral, ampliando su cartera de servicios con profesionales "altamente especializados" que permitirán atender una demanda creciente de pacientes que requieren tratamientos avanzados y complejos.

De esta forma, la incorporación de este equipo supone "un salto cualitativo" para la oferta asistencial del centro, ya que le permite dar solución a miles de pacientes con casos complejos que necesitan un diagnóstico preciso, un tratamiento odontológico avanzado y una cirugía altamente especializada en un entorno hospitalario.

"Somos referentes para pacientes con dolor mandibular crónico, dificultad para abrir la boca, problemas severos de mordida o pérdida de hueso que impide colocar implantes", ha indicado Aitor Cinza, jefe del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Se trata de patologías complejas que impactan enormemente en la calidad de vida de nuestros pacientes, afectando a la masticación, al habla y, en muchos casos, a su estética facial.

Gracias a esta nueva incorporación, el hospital cuenta con actividad quirúrgica hospitalaria y ambulatoria, consultas especializadas y un circuito complementario de seguimiento y tratamientos odontológicos.

"Esto nos permite concentrar todas las fases del tratamiento, desde el diagnóstico avanzado por imagen hasta la cirugía y el seguimiento, asegurando una atención integral y un tratamiento altamente especializado", valora Isaac Millán, Gerente del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

SERVICIOS DISPONIBLES

Entre los servicios que ya están disponibles en la unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial destacan el tratamiento integral de la articulación temporomandibular (ATM), la cirugía ortognática con ortodoncia integrada, la implantología compleja con regeneración ósea, la cirugía estética facial, los procedimientos mínimamente invasivos y una cirugía oral avanzada.

Además, ofrece una integración "real" entre de los abordajes quirúrgico-dentales para ofrecer un circuito clínico completo y coordinado, evitando derivaciones externas y garantizando "una atención integral".

En el caso de los tratamientos de cirugía ortognática, empleada para corregir problemas de alineación de los huesos maxilares y la mandíbula para mejorar la función masticatoria, la respiración, la fonación y la estética facial, el procedimiento se realiza de la mano de un ortodoncista especializado en el mismo centro. Lo mismo ocurre con los casos de implantología compleja, que incluyen la rehabilitación protésica dentro el mismo equipo.

Este modelo multidisciplinar e integrado permite atender pacientes en cualquier punto de su proceso clínico, garantizando una continuidad asistencial que repercute en la seguridad y en la experiencia percibida.

Según han destacado desde el centro, de esta forma se consolida su apuesta "por la atención integral, la calidad asistencial y la oferta de tratamientos altamente especializados en manos de los mejores profesionales para continuar posicionándose como hospital de referencia en el centro de Madrid".